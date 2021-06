Questo frutto eccezionale proveniente dall’Amazzonia è il superman del mondo vegetale ed ha già conquistato gli Stati Uniti

Negli ultimi anni si sente spesso parlare dei super-food, cioè di quei prodotti naturali dalle incredibili proprietà nutritive. Allo stesso tempo anche l’attenzione del pubblico e la presenza nel mercato di questi prodotti sono cresciute esponenzialmente. Basta pensare ad esempio al boom delle bacche di goji.

Esiste però un frutto che più di ogni altro merita di essere definito “super”. Un frutto con delle qualità nutritive così stupefacenti da accentrare su di sé l’attenzione di numerosi studi scientifici. Il frutto in questione è l’Açaí, una piccola bacca proveniente dal Sudamerica e destinata ad imporsi nei mercati come il super-food per eccellenza.

L’Açaí, il cui nome scientifico è Euterpe oleracea, è una piccola bacca dal colore blu scuro e simile per forma e colori al mirtillo. Da secoli utilizzata dalle popolazioni indigene amazzoniche, l’Açaí è ormai diffuso in tutto il continente americano. Il motivo del suo successo è semplice da spiegare: questo frutto eccezionale proveniente dall’Amazzonia è il superman del mondo vegetale!

Tutti i superpoteri della bacca di Açaí

Nell’ultimo periodo l’Açaí ha accentrato su di sé l’attenzione di numerose ricerche scientifiche. Secondo i numerosissimi studi condotti dal National Center for Biotechnology Information (NCBI), le proprietà di questa bacca non hanno precedenti nel mondo vegetale.

All’Açaí sono innanzitutto attribuite proprietà antiossidanti. La polpa di questo frutto è ricca di sostanze in grado di rallentare il processo di invecchiamento e la formazione dei radicali liberi.

Un’altra proprietà di questo frutto eccezionale proveniente dall’Amazzonia riguarda la sua azione sul metabolismo. Secondo un altro studio del NCBI infatti, queste bacche in associazione ad altri cibi sarebbero in grado di favorire la perdita di peso. La grande quantità di fibre presenti nell’Açaí favorirebbe inoltre il corretto e regolare funzionamento dell’intestino.

Questa bacca è inoltre in grado abbassare il colesterolo e favorire la circolazione ed ha ottime capacità anti-infiammatorie.

Nell’ultimo periodo diversi studi stanno analizzando gli effetti dell’Açaí sulle cellule cancerogene. Nonostante dei risultati iniziali molto promettenti, la complessità di tali studi non consente ad oggi di poter affermare nulla al riguardo.

Una cosa è certa: con queste incredibili proprietà si sentirà spesso parlare di questo incredibile frutto!