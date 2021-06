Quando da piccoli i genitori e il medico dicevano di mangiare la frutta perché fa bene, avevano proprio ragione. E allora ecco quanta frutta bisogna mangiare al giorno per ridurre del 36% il rischio di diabete. Infatti la frutta è in grado di diminuire l’insulina presente nel sangue.

La crescita esponenziale di questa malattia

Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete. Questa malattia colpisce circa 415 milioni di persone al mondo e dovrebbe raggiungere le 624 milioni entro il 2040. Inoltre secondo recenti studi dell’OMS, poco rassicuranti, il diabete potrebbe diventare la settima causa di morte al mondo. Motivo per cui bisogna sempre fare le analisi del sangue e migliorare il proprio stile di vita.

Ecco quanta frutta bisogna mangiare al giorno per ridurre del 36% il rischio di diabete

Abbiamo dunque visto quanto sia importante una sana alimentazione e dell’attività aerobica. Vediamo però anche come ridurre del 36% il rischio di diabete grazie alla frutta. Infatti secondo uno studio, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, per abbassare il rischio di diabete bisogna mangiare almeno due porzioni di frutta intera al giorno.

L’istituto per la ricerca nutrizionale dell’Edith Cowan University ha analizzato i dati di circa 7.000 cittadini australiani che assumono frutta intera e succhi di frutta. Dallo studio è emerso che chi mangia frutta intera ha meno necessità di produrre l’ormone dell’insulina per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Quando si parla di frutta intera si fa riferimento alla frutta di stagione ricca anche di fibre. Infatti non è considerata frutta l’assunzione di succhi di frutta. Nei quali, tra le altre cose, spesso si trovano zuccheri aggiunti.

Quindi si consiglia vivamente di mangiare la frutta fresca di stagione. Possibilmente quella più vicino a noi, in questo modo modo manterrà al meglio le sue proprietà nutritive. E quindi ecco che per abbassare il rischio di diabete basta mangiare almeno due volte al giorno un po’ di frutta.

