La zanzara fa parte della famiglia degli insetti, dell’ordine dei ditteri. Il maschio e quelle giganti, sono incapaci di pungere, si cibano solo del nettare dei fiori. Ma le femmine, per nutrire le uova, riescono, grazie ad una protuberanza, a prelevare il sangue dagli uomini e animali. Ne consegue quel fastidioso arrossamento che reca un prurito tremendo, dovuto alla reazione del nostro corpo alla saliva della zanzara. Il rischio più grave è quello che possa scaturire una reazione allergica, ma anche il prurito intenso è un fastidio non da poco. Le temperature più calde cominciano già da ora a renderle attive vicino casa e nel giardino, quindi bisogna trovare subito delle soluzioni.

Vediamo quali sono i rimedi e gli odori per allontanare le zanzare per prevenirne l’arrivo ed evitare infestazioni d’estate.

Rimedi naturali all’azione

Per godere degli spazi esterni o non essere disturbati dentro casa da questi insetti odiosi, non bastano le zanzariere o le candele alla citronella. Un rimedio semplice e sostenibile è utilizzare i fondi del caffè, mettendoli in un po’ di carta stagnola e dandogli fuoco, l’odore prodotto terrà lontano le zanzare. Oppure mettendo qualche chicco vicino le piante e fuori in giardino nei vasi o sul terreno.

Sembra curioso ma servirà avere dei simpatici pesci rossi, sia in eventuali fontane o in vaschette, si nutriranno delle larve delle zanzare eliminandole.

Aglio e cipolla sono due repellenti naturali. Basterà averli in vaso nelle zone più problematiche o si potranno tritare e gettare nelle altre piante che si hanno in casa o in giardino.

Piante a volontà

Per eliminare la presenza delle zanzare e dare un tocco di verde, si potranno coltivare alcune piante, anche da poter utilizzare per cucinare. Menta e basilico sembrano essere molto tossiche per loro, saranno letali anche per le larve.

Una pianta semplice da gestire, ovvero l’erba gatta, contiene una sostanza chimica mortale che sarà distruttiva per gli insetti, non avranno scampo. Ma anche i crisantemi sono piante anti zanzare in assoluto, saranno belli da vedere ma funzionali per questo tipo di utilizzo. Questi sono i rimedi e gli odori per allontanare le zanzare per prevenirne l’arrivo ed evitare infestazioni d’estate.