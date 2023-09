I ricchi protagonisti del calcio, a quanto ammonta lo stipendio di Messi all’Inter Miami e come investe i suoi soldi

Azioni, obbligazioni, immobili, criptovalute, titoli di stato: molti si chiedono come il noto calciatore Messi investa le sue ricchezze, implementate certamente dal cospicuo compenso percepito in seguito all’ingaggio nell’Inter Miami, il cui ammontare è stato recentemente reso noto.

Ne ha fatta di strada Lionel Messi, prima di approdare all’Inter Miami, come centrocampista e attaccante. Il valore di mercato del capitano della nazionale argentina, con la quale è diventato campione del Mondo nel 2022, ha subito diverse oscillazioni, ma si è sempre mantenuto su cifre elevatissime. Basti pensare che nel 2014, Messi, ovvero uno di coloro che vengono considerati i più ricchi protagonisti del calcio, fatturava già 20 milioni all’anno. Cifre da capogiro, specie se si considera che il calcio è uno sport popolare, amato da ogni fascia della popolazione italiana. Si tratta di un pubblico eterogeneo, che include anche da coloro che devono ingegnarsi per arrivare a fine mese. Il 2023, finanziariamente, si preannuncia essere l’anno d’oro di Lionel Messi. Non a caso, molte persone sono interessate anche alla tipologia dei suoi investimenti e ai modi cui il campione ricorre per impiegare e incrementare il proprio ingente capitale personale.

I ricchi protagonisti del calcio, ecco a quanti soldi ammonta lo stipendio di Messi all’Inter Miami

Volendo esaminare il guadagno di Messi nel dettaglio, risultano, ad oggi, 95 euro al minuto. Il che si traduce in un compenso di 5.723 euro l’ora, e, di conseguenza, 137.363 euro al giorno. In pratica, il centrocampista dell’Inter Miami percepisce la bellezza di 961.538 euro la settimana, per un totale di 4.166.666 euro al mese. Nel complesso, Lionel Messi porta a casa, solo dalla propria attività calcistica, l’esorbitante cifra di 50 milioni di euro l’anno. Considerando anche le entrate pubblicitarie, non raramente avrebbe toccato un guadagno complessivo di 130 milioni annui. Naturalmente, a fronte di incassi così ingenti, è necessario organizzare queste entrate anche reinvestendole. Questo, al fine di alleggerire la pressione fiscale.

Come spende i suoi soldi tra vezzi e vizi

Essere ricco, talvolta, può implicare il fatto di concedersi davvero di tutto con il proprio denaro. In particolare, chi ha avuto un’infanzia all’insegna delle povertà e degli stenti, potrebbe essere particolarmente attratto dagli agi e dai vizi. Insomma, si vorrebbe approfittare di tutto ciò che la nuova condizione sociale offrirebbe. Anche Lionel Messi non sfugge a questo paradigma. Ama le ville sontuose e addirittura si vocifera che, se disturbato dai vicini, si offre di acquistare anche il loro immobile. È un appassionato di auto di lusso, che colleziona con gran soddisfazione.

Azioni, obbligazioni, immobili, criptovalute, titoli di stato: ecco come messi investe i suoi soldi tra le tante possibilità finanziarie

Messi, com’è noto, prepara già il proprio ritiro effettuando numerosi investimenti. Ad esempio, ha acquistato innumerevoli unità immobiliari da mettere a reddito, nella propria città natale (Rosario, Argentina) dove ha aperto il ristorante Bellavista del Jardín del Norte, in collaborazione col fratello Rodrigo. Messi inoltre dispone di numerose società nate per la gestione dei suoi contratti pubblicitari e una holding immobiliare, che gli permettono di fatturare ulteriori milioni annui. Recentemente, il campione argentino ha deciso di investire in un nuovo progetto. Ha creato Play Time Sports-Tech, azienda che investirà in startup operanti nel mondo dello sport e della tecnologia.