Francesca Ferragni si sposa: ecco la location da favola nel piacentino e quanto costa una visita

Il matrimonio di Francesca Ferragni è alle porte. Il prossimo 9 settembre si sposerà in un contesto fiabesco, degno di una principessa. Ma sai di quale luogo si parla e quanto costerebbe visitarlo? Ecco la risposta.

È la seconda in ordine di età tra le sorelle Ferragni e tra poco convolerà a nozze con il suo amato. Stiamo parlando di Francesca Ferragni, meno in vista rispetto a Chiara ma comunque al centro del gossip di questi giorni. Il prossimo sabato, la bellissima 34enne salirà sull’altare al fianco di Riccardo Nicoletti. Già madre del piccolo Edoardo, avrebbe reso noti alcuni dettagli circa l’atteso evento. Un particolare sul quale c’è relativa certezza riguarderebbe il posto scelto dalla coppia. Vediamo di quale si tratta, cosa vedere e i prezzi al pubblico.

Francesca Ferragni si sposa: ecco la location scelta per il fatidico “sì”

Sarà la splendida cornice del Castello di Rivalta a ospitare le nozze di una delle coppie più chiacchierate del momento. L’edificio si trova nell’omonima frazione del comune di Gazzola, in provincia di Piacenza. Ovviamente, in qualità di damigelle d’onore ci saranno le inseparabili sorelle. Ma cos’ha di speciale questo luogo a due passi dalle sponde del Trebbia? L’edificio è una sorta di museo storico noto per ospitare documenti e reperti antichi.

Percorrendo le sale interne si nota l’arredamento esclusivo, composto da mobili e finiture raffinate. Tra i vari ambienti troviamo cucina, cantine, sala d’onore e da pranzo e le camere da letto. Nota di merito per la meravigliosa sala delle armi, che conserva le bandiere risalenti alla battaglia di Lepanto. All’interno del castello di può visitare anche il Museo del Costume Militare, aperto nel 2012. Ad attirare l’attenzione qui ci sono 90 divise militari di epoche diverse, oltre che pezzi d’artiglieria e ritratti vari. Cimeli artistici quali statue e quadri, invece, si possono osservare nella sala dell’Arte Sacra. Insomma, Francesca Ferragni si sposa ed ecco la location che farebbe da sfondo per il grande giorno.

Itinerari disponibili e tariffe

Il Castello di Rivalta è visitabile secondo gli orari suggeriti sul sito ufficiale. La prenotazione non è obbligatoria, tuttavia si consiglia per evitare lunghe attese. Le visite guidate avranno durata e costi differenti, in base alla scelta. Nello specifico, vi sono 3 percorsi a disposizione dei turisti. L’Aes Visita ha una durata di 30 minuti e comprende le stanze principali, a eccezione dei musei. Il prezzo intero è di 10 euro a persona.

L’Argentum Visita (1 ora e 15 minuti), invece, si arricchisce di aree museali, torri, camere da letto e mostra di vedute ottiche. Per questa soluzione, bisognerà spendere circa 12 euro a testa. Infine, l’esperienza più completa la offre senza dubbio l’Aurum Visita. Selezionando questa opzione si avrà a disposizione una guida personale che accompagnerà per circa 2 ore, al costo di 35 euro ciascuno.