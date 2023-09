CNH Industrial e Diasorin gudagnano oltre il 2% e sostengono il Ftse Mib: dove potrebbero essere dirette?

Da inizio anno CNH Industrial e Diasorin sono tra i peggiori titoli azionari del Ftse Mib con un ribasso del 14,6% e 25,2%, rispettivamente. Alla chiusura del 31 agosto, però, sono state le uniche due azioni che hanno guadagnato oltre il 2% in una seduta che ha visto l’indice principale chiudere in territorio negativo dopo essere stato tutto il giorno sopra la parità. Dopo questa prova di forza, quale potrebbe essere il futuro per CNH Industrial e Diasorin? Le quotazioni sono arrivate al capolinea del ribasso e sono pronte a decollare? Oppure la discesa continuerà anche nelle prossime settimane?

Per le azioni CNH Industrial la vera prova di forza potrebbe arrivare nelle prossime sedute: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 31 agosto in rialzo del 2,20% rispetto alla seduta precedente a quota 12,78 €.

Dopo una discesa di circa il 10%, le quotazioni di CNH Industrial sono ripartite al rialzo invertendo con decisione. Al momento lo scenario rialzista più probabile è quello mostrato in figura. Tuttavia, va notato che presto il titolo si troverà ad affrontare un ostacolo molto importante localizzato in area 13,32 €. Questo livello, infatti, già in passato aveva frenato l’ascesa del titolo e anche adesso potrebbe avere un impatto importante sul futuro delle quotazioni.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 12,223 € potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

Il rialzo in corso presto dovrà affrontare un ostacolo molto importante: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 31 agosto a quota 97,56 €, in rialzo del 2,11% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno questo titolo è quello con la peggiore performance sul Ftse Mib. Adesso, però, potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo. Un segnale importante in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 102,62 €. Questo livello, infatti, più volte in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 94,31 €.

