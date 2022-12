Cosa indossare alla vigilia di Natale e come abbinare il rosso? Idee per uomo e donna

Un uomo o una donna cosa possono indossare il giorno della vigilia di Natale? Il rosso è tra i colori della tradizione natalizia. Ecco come abbinarlo.

Cosa fare la sera di Natale? Come abbinare il rosso il giorno in cui è nato Gesù? Come dovrebbe vestirsi alla vigilia di Natale un uomo? E una donna? Si tratta di dubbi e perplessità che stanno passando tra le menti di tante persone, insieme a come addobbare l’albero, quali regali fare, cosa mangiare il giorno della festa di Santa Claus e come comporre il menù di Capodanno.

Il colore più in voga e classico di quel giorno è proprio il rosso. Allora, quali outfit comporre e quali abiti indossare per quella bellissima giornata e serata tanto attesa? Si inizia dal cenone della vigilia per arrivare al giorno dopo in piena festa. Scopriamo i vestiti femminili e maschili migliori per l’evento, le proposte e come fare gli abbinamenti con il colore tradizionale del Natale.

Vestiti per il giorno di Natale per uomo e donna

Un uomo può indossare un completo di velluto abbinato ad un dolcevita o una camicia, molto elegante per la vigilia di Natale.

Invece, un esempio di vestiti per una donna da indossare alla vigilia di Natale è un tailleur completo o un vestito lungo. Il colore fa la differenza? Ebbene sì, in entrambi i casi (maschio e femmina), quindi non bisogna sottovalutare questo aspetto.

Ecco cosa indossare alla vigilia di Natale: le proposte

Durante la cena di Natale sono ammessi i jeans sia per uomo che per donna. L’abbigliamento semplice è uno dei preferiti come quello elegante. Ma quali proposte originali? Eccole di seguito:

Maglioni di Natale;

di Natale; Vestiti con quadri scozzesi;

Tuta intera.

Si può preferire lo stile luccicante o quello opaco, ma in un solo modo tradizionale ci si può presentare durante la Vigilia ed è con il grande classico: l’abito rosso per donna, con la compagnia di un uomo vestito dello stesso colore.

Come abbinare il rosso?

Che colore si usa a Natale? Oro, verde e rosso sono proprio i classici colori del Natale, da accoppiare e abbinare con altri colori secondari. Il rosso si sposa bene con il bianco e il nero oppure con le sfumature di rosa o di blu.

Dunque, ecco scoperto cosa indossare alla vigilia di Natale tra le varie proposte per uomo e donna, oltre a come abbinare il rosso tra i vestiti nelle feste natalizie. Si sa che l’outfit e gli abiti sono tra le prime cose a cui pensare.