Alcuni investitori amano puntare su quelle azioni che hanno dato dimostrazione di forza. Il razionale di questa scelta è che un’azione molto forte, anche solo per inerzia, dovrebbe continuare nel suo andamento al rialzo. Se in teoria questo è vero, in pratica, va detto che i rialzi di Borsa non sono tutti uguali.

Potrebbe capitare, infatti, che le quotazioni si trovino al cospetto di resistenze quasi insormontabili con conseguente inversione ribassista. Prima di lanciarsi a capofitto su azioni che hanno dato prova di essere fortemente impostate al rialzo, bisogna guardarsi intorno e capire se ci sono o meno ostacoli insormontabili o quasi. Infatti, i rialzi di Borsa non sono tutti uguali. Andiamo, quindi, ad analizzare due titoli come Piaggio e BFF Bank che nel corso dell’ultima seduta hanno dato un’importante dimostrazione di forza.

Una resistenza storica incombe sul grafico di Piaggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 29 giugno a quota 3,796 €, in rialzo del 2,26% rispetto alla seduta precedente.

Per la quarta volta negli ultimi due mesi, le quotazioni si stanno preparando all’assalto della resistenza in area 3,864 €. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe favorire ulteriori allunghi rialzisti secondo lo scenario illustrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 3,672 €.

La situazione, quindi, è di stallo almeno fino a quando non verrà rotta al rialzo o la resistenza in area 3,864 € oppure al ribasso il supporto in area 3,672 €.

L’ottimo spunto rialzista di BFF Bank potrebbe spingere molto in alto le quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 29 giugno a quota 10,05 euro, in rialzo del 2,66% rispetto alla seduta precedente.

Dopo alcune settimane di tentativi, finalmente le quotazioni hanno rotto al rialzo la resistenza in area 9,864 € aprendo le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 10,82 € e poi secondo i livelli tracciati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 9,864 €.

