Alcune delle migliori sagre di luglio in Lombardia per mangiare bene e spendere poco in una gita fuori porta

Finalmente è arrivata l’estate, la stagione più adatta per lunghe giornate rilassanti fuori casa. Possiamo organizzare le settimane di ferie e intanto trascorrere dei weekend all’aria aperta. Vicino casa possiamo scoprire molte località interessanti. Approfittiamone anche per conoscere le specialità locali e per partecipare agli eventi estivi. In Lombardia e in altre parti d’Italia si svolgono anche delle sagre. Eccone alcune.

Più aumenta la calura e maggiore è il desiderio di vacanze. Con un buon budget da spendere si andrà all’Estero oppure in giro per l’Italia. Se desideriamo risparmiare possiamo andare in spiagge poco costose o in piccole località. Anche un weekend può servirci per rigenerare le energie e conoscere posti nuovi. Spesso potremmo approfittarne per mangiare piatti tipici con pochi euro. In particolare, possiamo cercare in zona una delle molte feste che in estate rallegrano le giornate e il palato.

Scopriamo alcune delle migliori sagre di luglio in Lombardia

Se ci troviamo in Lombardia le offerte di svago sono davvero tante. Pensiamo alle montagne, ai laghi, alle splendide dimore storiche. Si possono pure visitare magnifiche chiese, imponenti castelli e musei di vario genere. Nei borghi e nei paesini il relax è assicurato. Approfittiamone inoltre per assaggiare qualche specialità.

Vicino alla splendida Mantova a San Martino all’Argine dal 30 giugno al 2 luglio 2023 si svolgerà la Festa del Bigul al torc. Si tratta di una pasta fresca di origine veneta condita con vari tipi di sugo.

A poca distanza dal Lago di Lugano troviamo invece Bisuschio, nei pressi di Varese. Dal 7 al 9 luglio in quel piccolo centro si terrà la Sagra dello Gnocco fritto. A prezzi molto contenuti si potranno acquistare e mangiare hamburger di fassona, salamella, primi piatti tipici e soprattutto lo gnocco fritto modenese con varie farciture, salate o dolci.

Altre interessanti feste gastronomiche

Chi preferisce il pollo allora non si dovrà perdere la Sagra del Polastrel a Olfino di Monzambano nel mantovano. Dal 14 al 17 luglio si potranno assaporare il pollo aromatizzato e cotto ai ferri, bigoli con le sarde e altri piatti.

Un cibo tipico della tradizione contadina è la polenta. La Taragnafest è la sagra dedicata alla polenta taragna di Roncola San Bernardo, vicino Bergamo. Si può gustare con funghi o carne insieme ad altre pietanze locali. I giorni di festa saranno 1-2 e 8-9 luglio 2023.

In provincia di Bergamo di terrà anche la Sagra degli Gnocchi ripieni. La degustazione avverrà dal 12 al 16 luglio ad Albino.

Se vogliamo respirare l’aria pulita e fresca della Valtellina e gustare buon cibo rechiamoci a Teglio tra il 29 e il 31 luglio. In quei giorni per la Festa dei Pizzoccheri potremo mangiare questo e altri piatti locali, come pane di segale, salumi e formaggi.

Queste sono solo alcune delle migliori sagre di luglio in Lombardia. Per maggiori dettagli sui programmi e per la conferma delle date si rimanda alla proloco dei vari comuni.