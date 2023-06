Dove conviene di più fare la spesa nel 2023: si possono risparmiare più di 3.000 euro 

Altroconsumo ci viene in aiuto ancora una volta indicandoci dove conviene di più fare la spesa nel 2023, ovvero indicandoci quali sono i supermercati più economici in cui poter risparmiare qualcosa.

Fare la spesa è un’azione obbligata dalla quale non si può fuggire. Ogni persona nella vita quotidiana ha bisogno di cibo, di accessori, di oggetti di uso comune o per la propria igiene personale. Per non parlare di tutto quello che serve per la casa.

Per alcuni, però, andare a fare la spesa al giorno d’oggi potrebbe essere un problema a causa dell’aumento dei prezzi generale. In questo articolo vi indicheremo, quindi, dove conviene di più fare la spesa nel 2023, cioè in quali catene di supermercati i prodotti costano di meno.

Questo può essere un aiuto prezioso soprattutto per le famiglie più numerose. L’analisi e la classifica dei supermercati in cui si può risparmiare arrivano da Altroconsumo.

Dove conviene di più fare la spesa nel 2023: la classifica di Altroconsumo

Secondo l’ISTAT in un anno una famiglia spende circa 8.500 euro in generi alimentari. Altroconsumo ha trovato, quindi, i migliori supermercati per risparmiare migliaia di euro. Ai primi due posti Aldi e Eurospin. L’associazione per i consumatori ha stabilito un risparmio di oltre 3.000 euro.

Ecco la classifica dei 10 migliori supermercati:

Aldi Eurospin Prix Discount In’s Mercato Lidl MD Penny Market Famila Esselunga Carrefour

Carrefour si è accorpato a Carrefour Discount e in questo modo è riuscito a scalzare dalla classifica la catena Conad con migliori prezzi.

Da segnalare un maggiore risparmio nei punti vendita Famila e Dok se si effettua una spesa mista, ovvero prodotti di marca e marchio distributore. Se si considerano solamente i marchi supermercato in cima alla lista c’è Carrefour, per soli prodotti di marca, invece, meglio Esselunga.

Consigli utili

La regola di non andare mai a fare la spesa a stomaco vuoto vale sempre. Ma a parte questo, sarebbe utile fare una lista man mano che le cose iniziano a mancare in casa e poi scegliere un giorno della settimana in cui recarsi al supermercato.

In questo giorno attenersi soltanto alla lista fatta in precedenza. Negli ultimi anni sta prendendo piede la spesa online in cui alcuni prodotti sono in offerta, oppure non si paga la consegna se si supera una determinata cifra.