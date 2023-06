Allontana le zanzare una volta per tutte! Rivelati i migliori spray e repellenti che costano poco e si trovano al supermercato

Come sbarazzarsi delle zanzare una volta per tutte? Quali prodotti usare per allontanare questi insetti fastidiosi e scongiurare punture pruriginose. Una recente indagine ha rivelato i migliori repellenti presenti in commercio. Scopriamoli insieme.

Le zanzare, piccole o grandi che siano, iniettano una sostanza tossica allergizzante nel nostro organismo che causa un’infiammazione (il cosiddetto pomfo) che scatena prurito per qualche minuto. Ovviamente, le reazioni possono anche variare a differenza della sensibilità della pelle. In alcuni casi, le punture di zanzare possono far manifestare anche qualche linea di febbre. Dunque, per vivere bene e dormire sogni tranquilli, allontana le zanzare prima che puoi. Ma come fare? In estate, poi, è davvero un’impresa ardua, eppure qualche soluzione c’è.

Per proteggere le nostre case, possiamo avvalerci di diverse piante, belle e profumate, da sistemare sopra i davanzali delle finestre, oppure all’ingresso. Tra i rimedi più originali ma che promettono risultati record, c’è un metodo che ha spopolato negli ultimi tempi.

Per quanto riguarda i prodotti in circolazione, gli esperti di Altroconsumo ne hanno analizzati diversi tra aprile e maggio di quest’anno.

Allontana le zanzare una volta per tutte! Vediamo la classica dei prodotti migliori secondo gli esperti

Gli esperti sottolineano che i dati ottenuti si possono ritenere soddisfacenti contro la maggior parte delle specie di zanzare europee. Ogni prova è stata ripetuta ben 3 volte, circa ogni mezz’ora dalla prima puntura.

La classifica dei prodotti ottenuta si divide in 3 grandi categorie: ovvero repellenti normali, repellenti per bambini e infine quelli adatti ai tropici.

Tra i parametri analizzati si è tenuto conto anche dell’etichetta, dell’imballaggio e delle informazioni sul corretto smaltimento.

In vetta alla classica abbiamo 3 prodotti: PREP INSETTO REPELLENTE SPRAY (che ha ottenuto 80 punti, il riconoscimento di una qualità ottima ed è risultato come migliore nei test). STACK MULTINSETTO (80 punti, qualità ottima, migliore del test). Infine, ABAT ZZZ SPORT ACTIVE SPRAY ANTIPUNTURA (80 punti, qualità ottima, migliore del test e anche migliore acquisto). Allontana le zanzare una volta per tutte, provando questi tre prodotti.

In alternativa, con il riconoscimento di prodotti di qualità ottima vi sono:

CARREFOUR SOFT SPORT LOZIONE INSETTO REPELLENTE

JUNGLE FORMULA REPELLENTE ANTIZANZARE FORTE

PREP INSETTO REPELLENTE LOZIONE

ZIG ZAG INSETTI-VIA SPORT LOZIONE ANTIPUNTURA

ZIG ZAG INSETTI-VIA ANTIPUNTURA LOZIONE MAX

Per i repellenti di buona qualità abbiamo:

VAPE DERM SCUDO ATTIVO SPRAY ANTIPUNTURA

OFF! NÉ PUNTI NÉ UNTI SPRAY

ZIG ZAG INSETTI-VIA ANTIPUNTURA SPRAY MAX

e ancora ZIG ZAG INSETTI-VIA SPORT SPRAY ANTIPUNTURA

ZIG ZAG INSETTIVIA! ANTIPUNTURA INODORE

ZIG ZAG INSETTIVIA! ANTIPUNTURA TALCO DI MARSIGLIA

ZIG ZAG INSETTIVIA! ANTIPUNTURA GERANIO E CITRONELLA

ZIG ZAG INSETTIVIA! ANTIPUNTURA LIME AMARO

ZIG ZAG INSETTIVIA! ANTIPUNTURA SANDALO E MAGNOLIA

VAPE DERM HERBAL SALVIETTE ANTIPUNTURA

VAPE DERM 100% ORIGINE VEGETALE SALVIETTE ANTIPUNTURA

Infine, i prodotti di media qualità sono:

AUTAN BOTANICALS INSETTO REPELLENTE – VAPO

CARREFOUR SOFT LOZIONE INSETTO REPELLENTE PROFUMO DELICATO

VAPE DERM SCUDO ATTIVO LOZIONE ANTIPUNTURA

ABAT ZZZ SENSITIVE LOZIONE ANTIPUNTURA

VAPE DERM 100% ORIGINE VEGETALE LOZIONE ANTIPUNTURA

VAPE DERM DERM & DRESS SPRAY ASCIUTTO ANTIPUNTURA

AUTAN SPORT INSETTO REPELLENTE – VAPO

VAPE DERM SPORT LOZIONE ANTIPUNTURA

AUTAN MULTINSETTO INSETTO REPELLENTE – VAPO

VAPE DERM ZERO SPRAY ANTIPUNTURA

ORPHEA FAMILY LOZIONE ANTIPUNTURA VEGETALE SPRAY

VAPE DERM SPORT SPRAY ANTIPUNTURA

ZIG ZAG INSETTI-VIA SPORT SALVIETTE ANTIPUNTURA

Considerati di bassa qualità:

OFF! NÉ PUNTI NÉ UNTI LOZIONE

PREP SALVIETTE ANTIPUNTURA

ABAT ZZZ LUNGA DURATA LOZIONE ANTIPUNTURA

VAPE DERM ZERO LOZIONE ANTIPUNTURA

PREP LOZIONE REPELLENTE EXTRA PROTECTION

ORPHEA INODORE LOZIONE INSETTO REPELLENTE

ALONTAN NATURAL SALVIETTA PROTETTIVA CON CITRONELLA EUCALIPTO E SALVIA

ORPHEA INODORE LOZIONE INSETTOREPELLENTE

ZCARE NATURAL VAPO

ALONTAN NATURAL SPRAY CON CITRONELLA EUCALIPTO E SALVIA