Inizio di luglio scoppiettante per Cancro e Vergine, mentre il Toro vorrà prendere a cornate tutti. Rottura in vista per questo segno di acqua

Domani inizia luglio, mese nel quale tanti partiranno per mare o montagna, in vista delle loro ferie. Potrebbe essere utile scoprire cosa ha in riservo l’oroscopo per alcuni segni, così da prepararsi per tempo a belle e brutte notizie. Saranno da invidiare Vergine e Cancro, mentre il Toro litigherà di frequente. Ed ecco chi si lascerà.

Qualcuno tra i fortunati lettori di Proiezioni di Borsa starà facendo le valigie in vista delle imminenti ferie. Sono tanti gli italiani che, anche per i costi, decidono di partire a luglio, restando poi a casa in agosto. Le spiagge si riempiono, così come i posti di montagna.

Finalmente, per tanti, è arrivato il momento di staccare dalla solita routine lavorativa o famigliare. Chi andrà in albergo, avrà il piacere di essere servito e coccolato. Chi preferirà la casa in affitto, almeno non dovrà preoccuparsi di far suonare la sveglia al mattino. Perfetto, ma come sarà la prima settimana di luglio dal punto di vista astrologico? Perché, magari, controlliamo le previsioni del tempo, ma faremmo bene a dare un occhio anche a quella dei nostri segni zodiacali per l’estate.

Che invidia per questo segno, a cui tutto andrà bene anche nelle piccole cose

Anche l’oroscopo cinese, per chi lo segue, ha emesso il suo verdetto estivo. Tornando a quello tradizionale, la prima cosa che colpisce è che sarà un inizio di luglio scoppiettante per Cancro e Vergine. Il Cancro, infatti, avrà dalla sua una inaspettata fortuna.

Che non deve, per forza, essere quella di chi vince soldi. Diciamo che nelle piccole cose tutto ci sorriderà. Ad esempio, trovare l’unico parcheggio in una via piena o la disdetta al ristorante che ci fa trovare un posto inaspettato. Insomma, tutte situazioni che renderanno la nostra prima settimana di luglio sotto una buona stella.

Anche la Vergine non può certo lamentarsi per come inizierà il mese

Non può certo provare invidia la Vergine per la fortuna del Cancro. Anche chi è nato sotto la Vergine, infatti, avrà un inizio mese decisamente positivo. Qualche incomprensione con il partner sarà definitivamente chiarita e anche quella cosa che ci faceva dormire poco di notte finirà in una bolla d’acqua.

Dal punto di vista fisico, siamo tonici e pronti a qualsiasi impresa. I single, poi, faranno bene ad uscire, soprattutto nel fine settimana. Male, invece, le previsioni per il Toro che vorrebbe prendere a cornate tutti.

Inizio di luglio scoppiettante per Cancro e Vergine ed ecco il segno a rischio di ritornare single

Farebbero bene gli altri a starci lontano perché lo stress esploderà colpendo chiunque a tiro. Grandi dosi di camomilla alla mattina potrebbero mitigare il tutto.

Infine, chi la fa l’aspetti verrebbe da dire e per lo Scorpione c’è una rottura in vista. Troppi tradimenti, alla fine, ci si ritorcono contro. Speravamo di farla sempre franca, ma le bugie hanno le gambe corte. E, una volta scoperti, non ci sarà modo di tornare insieme. Fermatevi, prima che sia troppo tardi. Il gioco non vale la candela.