Chi possiede un piccolo giardino o un terrazzo non deve rinunciare alla possibilità di un albero da frutto. Oggi, i vivai si sono arricchiti di piante pensate proprio per essere accolte in piccoli ambienti. Molti alberi da frutto, infatti, sono coltivati per crescere in altezza e fruttificare anche se custoditi in vaso.

Quindi, per chi ama la frutta fresca e gioisce nel pensare di poter raccogliere un frutto dal suo giardino, ecco la soluzione. Questi sono i quattro alberi da frutto facili da coltivare in vaso per avere frutta fresca e saporita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dalla pianta al frutto

Per poter avere un albero da frutto rigoglioso e che produca frutti succosi e saporiti, la prima cosa da verificare è dove andranno posizionati. Ovviamente ciascuno dovrà fare i conti con lo spazio che ha a disposizione.

Nel caso specifico è l’esposizione ad essere fondamentale. Gli alberi da frutto necessitano di sole ma anche di protezione da raffiche di vento. Questo è l’unico agente atmosferico che può nuocere agli alberi, poiché sono costituiti per cresce in altezza il fusto potrebbe spezzarsi.

Gli alberi staranno benissimo in giardino, a patto che il vaso sia abbastanza grande. In base alla pianta, il vivaista indicherà la capacità del vaso di cui si avrà bisogno. La raccomandazione è non dimenticare di acquistare dei sottovaso. Quando si annaffieranno gli alberi non si rischierà di inondare balconi altrui.

I quattro alberi da frutto facili da coltivare in vaso per avere frutta fresca e saporita

Ecco i quattro alberi da frutto facili da coltivare in vaso per avere frutta fresca e saporita: l’albicocco, il pesco, il ciliegio, il kiwi. Le prime due hanno anche la fortuna di essere piante auto-impollinatrici, ciò significa che si fecondano con il loro stesso polline. Questo eviterà di dover comprare un’altra varietà di pianta con cui effettuare la cosiddetta “impollinazione incrociata”.

L’albicocco è un albero longevo e forte. I suoi frutti sono ricchi di polpa e contengono grandi quantità di beta carotene e flavonoidi. La pianta di albicocco si adatta anche a climi rigidi, ma deve essere protetta in caso di fioriture premature e conseguenti gelate. Questo è l’unico rischio di non veder fruttificare l’albero. La messa a dimora può andare da ottobre a marzo.

Il pesco è leggermente più delicato. In compenso regala frutti profumati e una fioritura decorativa splendida. Le varietà da balcone non superano l’altezza di 2 metri, comunque devono ricevere protezione dal vento forte. Il vaso deve essere ampio (50cm minimo) e riempito con un misto di torba e argilla.

Il ciliegio e l’amarena non sono autofertili. Per tale motivo ci vogliono almeno due piante. Il ciliegio da vaso è stato coltivato appositamente per resistere a malattie, ma deve essere protetto dalle gelate. Esso non raggiunge più di 1,80 m.

Anche il kiwi ha bisogno di avere un altro esemplare per fruttificare. In questo caso esistono piante maschio e piante femmina. Il kiwi ama il sole e anche arrampicarsi su pergolati o gazebi. Quindi è meglio scegliere questa pianta solo se lo spazio è adatto a queste caratteristiche.