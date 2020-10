Il suo parente più vicino, il kiwi, è un frutto conosciuto e coltivato in Italia malgrado le sue origini non siano italiane. Il piccolo nergi, invece, è un frutto al quanto sconosciuto, ma che negli ultimi tempi ha dimostrato di poter essere annoverato tra i superfood. È conosciuto col nome di kiwi siberiano o mini-kiwi. l nome nergi deriva dall’inglese “energy” (energia).

Dalle dimensioni ridotte, è grande quanto un acino d’uva, il nergi ha la buccia verde scuro e al suo interno è molto simile al kiwi. Le sue origini però paiono più antiche: proveniente dall’Asia orientale, appartiene alla specie Actinidia Arguta.

Solo negli anni ’90 del Novecento, in Nuova Zelanda si tentarono degli incroci, che hanno dato origine a questo piccolo frutto.

Un frutto piccolissimo ma dalle mille proprietà

Il nergi si è dimostrato un frutto particolare. Il minuscolo kiwi siberiano per riattivare la nostra energia è ricco di vitamina C e vitamina E, magnesio, manganese, fosforo, potassio e calcio.

Il magnesio, in particolare, fa sì che il nergi sia particolarmente indicato per momenti di stress, affaticamento e ansia. Quindi, ridona energia al nostro corpo e fa aumentare il buonumore.

Esso ha la capacità di contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare. Come molti superfood è ricco di fibre e per contro un basso apporto calorico, quindi perfetto per diete dimagranti e particolari. Il nergi è privo di colesterolo e di grassi saturi, per questo è ottimo per essere consumato a qualsiasi età e con qualsiasi patologia.

Il minuscolo kiwi siberiano per riattivare la nostra energia

Come si mangia il nergi? A differenza del kiwi, che necessita di essere sbucciato, la buccia del nergi può essere mangiata interamente. Basta usare dell’acqua per sciacquare l’esterno e può essere mangiato intern osenza problemi.

Il nergi arriva a maturazione quando la consistenza è morbida e la buccia emana profumo. Il suo sapore può essere definito, forse alla pari del kiwi, né dolce né salato. Infatti, esso si presta perfettamente per preparazioni salate o dolci, insalate, piatti freddi e ricette agrodolci.

Dove acquistiamo il nergi?

Come si diceva, il mini-kiwi non è molto conosciuto in Europa. In Italia si sta diffondendo nei mercati della grande distribuzione, ma non sarà facile trovarlo nel nostro mercato di fiducia. Viene confezionato in vaschette chiuse e può essere conservato in frigo.

Il periodo di maturazione va da settembre a novembre. Quindi adesso è il momento migliore per cercarlo nei banchi e provarlo.