La specie di cui vogliamo parlare oggi è davvero irrinunciabile per chi adora i fiori. Infatti, questa specie è stata importata nei giardini di tutta Europa proprio per il suo alto valore decorativo. Se decidiamo di adottarla, miliardi di fiori azzurri inonderanno i nostri terrazzi per mesi grazie a questa meravigliosa pianta che richiede pochissime cure.

Una pianta davvero speciale

La lobelia è una pianta amatissima da tutti i giardinieri. Di questa famiglia fanno parte oltre 300 specie, ma la più comune e apprezzata è la lobelia erinus.

La lobelia erinus è una pianta erbacea dal portamento prostrato, ciò vuol dire che ha la tendenza a formare delle morbide cascate. I fiori sono piccoli e dal blu intenso, con un occhiello bianco al centro. Oggi però ne esistono diverse varianti, che vanno dal rosa al porpora.

La fioritura è di tipo annuale, ciò vuol dire che fioriscono una sola volta all’anno come la maggior parte delle piante. A differenza di altre però, la lobelia offre una fioritura lunghissima, che dura da aprile ai primi freddi dell’autunno.

Se vogliamo mettere le mani su questa straordinaria piantina, siamo nel mese giusto! Infatti, ad aprile è disponibile nella maggior parte dei vivai. In questo modo non dovremo aspettare i tempi della semina ma direttamente trapiantare la lobelia nei nostri vasi.

Adesso però dobbiamo fare attenzione a dove metterla. Infatti, se c’è una cosa che può interrompere precocemente la sua fioritura, è il sole diretto. Quindi, questa pianta è perfetta per quei balconi spesso in ombra. La luce indiretta sarà più che sufficiente per il sostentamento della lobelia!

Cure e malattie

Abbiamo detto che questa pianta richiede pochissime cure, ed è così. Potremmo lasciarla a sé stessa e godere comunque dei suoi colori. È poco soggetta a parassiti e malattie e non ha bisogno di grandi quantità d’acqua. Come ogni pianta però, non gradisce un terreno secco ed è quindi necessario inumidirlo quando necessario.

Per avere una fioritura abbondante consigliamo anche l’utilizzo di un po’ di fertilizzante disciolto in acqua.