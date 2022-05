Eccoci a un nuovo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo, che anche nel mese di maggio ci tengono compagnia. Come ogni altro periodo dell’anno, anche questo porterà novità interessanti per alcuni segni zodiacali.

I prossimi giorni saranno d’oro per alcuni di noi, in tutti i sensi. Ne beneficerà il lavoro, così come l’amore e la salute. Merito di Giove, che lascia il segno dei Pesci per arrivare in Ariete. Il periodo di fortuna durerà più o meno a lungo, ma prepariamoci a goderci questi momenti indimenticabili.

Scopriamo allora cosa promettono le stelle nella settimana dal 9 al 15 maggio e come prepararci al meglio a quello che ci capiterà.

Il pianeta della prosperità in Ariete

Dal 10 maggio al 28 ottobre 2022 Giove transiterà dunque in Ariete. Sapremo bene che i movimenti dei pianeti incidono sui segni zodiacali e che anche questo non fa eccezione. Giove stimola l’azione per perseguire il raggiungimento dei propri obiettivi. E se pensiamo che l’Ariete di per sé è un combattente molto istintivo, possiamo trarne facilmente le conclusioni.

Giove in Ariete dona a questo segno l’energia necessaria per arrivare dove vuole e conquistare ciò che desidera. Esorta a mettere da parte i pareri altrui e pensare solo ai propri traguardi. Invoglia a essere combattivi, ostinati e a non mollare mai, abbattendo ogni ostacolo sulla strada.

I prossimi giorni saranno d’oro per questi 4 segni zodiacali a cui Giove porterà ricchezze inaudite e un bagaglio di soddisfazioni personali

Guarda caso, il primo segno a beneficiare del transito di Giove sarà proprio quello dell’Ariete. Ma non è una novità, visto che la fortuna l’aveva sempre appoggiato ultimamente. Grandi soddisfazioni economiche sono all’orizzonte e grazie all’appoggio di Venere gli Ariete potranno sorridere anche in amore.

Splendide notizie per i Gemelli, che approfittano di Giove nel segno amico. Il lavoro andrà a gonfie vele, con Mercurio alleato che concederà importanti occasioni da non perdere. Peccato per Marte contro a dare qualche noia fisica, ma nulla che non potranno superare.

Finalmente gli astri sembrerebbero premiare anche il segno del Leone, i prossimi giorni saranno d’oro anche per questo segno. L’approdo di Giove in Ariete darà la giusta energia per affrontare gli impegni quotidiani. Per loro inizierà un periodo di costante crescita e potranno realizzare ogni progetto. Mercurio e Venere benevoli porteranno serenità sul lavoro e in amore.

Concludiamo la lista col segno del Toro. Oltre a Giove, anche Marte e il Sole saranno grandi alleati nella settimana in arrivo. Il loro momento di ripresa continua e avranno un sacco di energie da spendere. Occhio alla Luna contro, che potrebbe creare tensioni nel weekend.

