Immaginiamo la scena: siamo di fretta e dovevamo uscire di casa già dieci minuti fa. Infiliamo le scarpe e ci stiamo per lanciare fuori dalla porta, quando ci rendiamo conto che la cerniera del nostro giubbotto non si chiude. Allora riproviamo, prima velocemente, poi lentamente. Sganciamo la prima parte e la riagganciamo, ma non ne vuole sapere, finché non succede l’irreparabile. Il cursore della cerniera si stacca da entrambi i lembi della cerniera.

Purtroppo è così, le cerniere ogni tanto ci “abbandonano” e non sappiamo come rimediare.

La terza opzione

Tutti hanno spesso questo problema e molti si arrendono e finiscono per non utilizzare più quella giacca o cappotto con la cerniera difettosa. Altri invece portano il capo incriminato da un sarto per far scorrere la zip come dovrebbe. In realtà, potrebbe non essere necessario disturbarsi tanto. Infatti, in cucina potrebbe esserci la soluzione a questo piccolo ma fastidioso problema.

Tutti hanno spesso questo problema ma pochi sanno che la risposta potrebbe essere nel cassetto della cucina

Per reinserire il cursore nella cerniera è essenziale tenerla ferma e inserire i due lembi allo stesso tempo. Per farlo cerchiamo un aiutante o un pezzo di polistirolo, poi dirigiamoci in cucina e apriamo il cassetto delle posate. Qui troveremo la soluzione al nostro problema: la forchetta.

Inseriamo in cursore nei due denti centrali della forchetta, rivolgendo il lato con il tiretto verso la parte concava della posata.

A questo punto fissiamo la forchetta infilando i suoi denti nel polistirolo. In questo modo rimarrà abbastanza ferma per procedere con l’operazione. Se non abbiamo del polistirolo a disposizione, possiamo sempre chiedere aiuto a qualcuno, che dovrebbe tenere ferma la forchetta facendo attenzione che il cursore non si sfili dai suoi denti.

Adesso, infiliamo i due lembi della cerniera facendoli scorrere attraverso il cursore dall’alto verso il basso. Per facilitarci il lavoro possiamo anche indossare la giacca difettosa, così da rendere il movimento più naturale e non sbagliare l’orientamento della cerniera.

Ora non ci resta che far scorrere il cursore un paio di volte per controllare che tutto sia a posto ed ecco fatto, la nostra cerniera è tornata come nuova. Adesso sappiamo che, se dovesse risuccedere, in cucina abbiamo sempre un piccolo alleato a nostra disposizione.

