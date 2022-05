Due curiose ed imperdibili mete per un viaggio che ci fa godere al massimo del bel clima della primavera

Non è semplice scegliere dove andare in primavera per approfittare al meglio della bella stagione. Ci sono tanti luoghi bellissimi che ci permettono di passare un po’ di tempo al sole, sia al mare che in montagna, senza dimenticare le città d’arte.

Oggi diamo due consigli molto diversi tra loro e che quindi possono accontentare diversi tipi di turisti. Indicheremo due curiose ed imperdibili mete per un viaggio splendido in questo periodo, ma volendo anche durante l’estate.

Due posti distanti per turisti diversi

Iniziamo andando a Nord, fino alla Gran Bretagna. Qui possiamo visitare tante belle location che in primavera sono un po’ meno colpite dalla pioggia, che imperversa spesso in quel Paese. Noi consigliamo in particolare Oxford, un’ottima scelta in questo periodo.

Oxford è famosa soprattutto per essere una città universitaria importantissima e le sue scuole sono di altissimo livello. Questo la rende una località molto viva, soprattutto la sera e nei weekend, quando i giovani escono a divertirsi.

Oltre alla vita sociale, però, a Oxford troviamo anche tantissima cultura: non perdiamoci la Carfax Tower, uno dei suoi monumenti più antichi ed importanti, oppure la Radcliffe Camera, bellissima struttura con al suo interno una fantastica biblioteca. Consigliamo poi di esplorare il caratteristico orto botanico e di fare un salto al mercato coperto di Oxford che, con decine di negozi, permette di acquistare cibi deliziosi e dolci artigianali.

Due curiose ed imperdibili mete per un viaggio che ci fa godere al massimo del sole di primavera

Oxford è dunque un’ottima meta, ma se preferiamo stare al caldo consigliamo di spostarsi a sud dell’Italia e di andare fino a Creta. Essa è una grossa isola nel mediterraneo, sotto la Grecia. Creta ci darà un sacco di soddisfazioni sotto il profilo naturalistico, dove regala magnifiche spiagge, tra cui citiamo la spiaggia di Elafonissi. Si tratta di una spiaggia tutta rosa in un luogo un po’ remoto dell’isola, ma che dobbiamo di sicuro visitare. Ci sono poi anche tante altre spiagge più comode da raggiungere per una bella giornata di mare e relax.

Anche qui però non manca la cultura, e di sicuro a Creta dobbiamo andare a visitare Heraklion, la città principale dell’isola, che regala tanti monumenti storici da non perdere. Particolarmente rilevanti sono il Palazzo di Cnosso, fuori dal centro, ed il museo archeologico della città.

Oltre a Heraklion ci sono altri bellissimi centri, tra cui vale la pena citare Agios Nikolaos e Kritsa, molto caratteristici e che ci fanno vivere l’autentica cultura greca.

