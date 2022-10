I profumi della nostra casa che ci fanno sentire di più a nostro agio

Quando si parla di profumi, subito vengono in mente quelli classici che ci si spruzzano di tanto in tanto e prima di uscire. Tuttavia, se si allargasse il senso della parola, comprenderemmo tra questi anche altro. Quegli odori e quelle fragranze che ci sono familiari, perché ritroviamo quasi sempre negli ambienti in cui viviamo.

La lavanda, un odore inconfondibile

Una tipica del periodo estivo è la fragranza a base di lavanda. Questi fiori dal colore violaceo emettono un profumo del tutto particolare. È un odore che dà energia e allo stesso tempo è utile anche per un altro motivo. Non a caso la lavanda si utilizza per allontanare determinati insetti, come ad esempio le zanzare.

Oggi ci sono molte maison di profumi che hanno quello a base di lavanda. In genere, si tratta di essenze più apprezzate dal pubblico maschile. Tuttavia, un tocco di lavanda è presente anche in molti profumi dedicati alle donne. Si tratta di una fragranza molto particolare, di cui difficilmente si può fare a meno per ottenere un profumo fresco.

I profumi della nostra casa che rendono l’aria più gradevole

Certamente alcuni odori aiutano a profumare l’aria di casa o di ufficio e sono poi caratteristici dell’ambiente in cui viviamo. Ad esempio, al mattino quando ci alziamo, volentieri amiamo l’odore del caffè appena fatto. Anche il profumo delle lenzuola pulite che avvolge il nostro corpo è un sentore che amiamo molto quando andiamo a letto.

Ci sono, perciò, degli odori che ci fanno sentire bene, anche perché stimolano la nostra memoria e i nostri ricordi. Come abbiamo detto, uno di questi è proprio l’odore del caffè. Basterebbe già odorare al mattino il profumo del caffè appena macinato per sentirci già più ben disposti verso la giornata.

Gli odori delle erbe e delle spezie

Anche I profumi della nostra casa che sono di origine erbacea aiutano. Le erbe che utilizziamo anche in cucina possono risvegliare in noi sentimenti positivi. Sembra infatti che la lavanda possa agire anche come fragranza che aiuti ad addormentarsi. Al contrario, la menta dà quella sferzata di aria fresca che ci aiuta invece a svegliarci, grazie al mentolo.

Lo stesso capita per le spezie, come lo zenzero, ad esempio. A volte basta odorare lo zenzero appena tagliato o grattugiato per essere invasi da una sensazione “rinfrescante”. Invece quando si spacca un limone oppure un’arancia si ha quasi l’impressione di avere più lucidità mentale.

Sono tanti gli odori che ci accompagnano ogni giorno è che senza saperlo ci regalano tante sensazioni per vivere meglio la nostra giornata.

