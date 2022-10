Sublimi polpette di zucchine e scamorza da fare in padella in 10 minuti

Ci sono giorni in cui, per un motivo o per un altro, non si ha molto tempo da dedicare alla cucina. Spesso, infatti, per via del lavoro, o di altri impegni personali, capita di dover mangiare fuori, in qualche bar o ristorante.

Tuttavia, c’è chi preferisce organizzarsi e preparare un pasto veloce la sera precedente da consumare poi durante la giornata successiva. Per questi casi, l’ideale sarebbe avere a portata di mano delle ricette veloci, leggere e semplici da portare in giro. In questo articolo vedremo proprio una ricetta di questo tipo. Infatti, sveleremo tutti i passaggi per realizzare delle fantastiche polpette. Per farle ci serviranno:

una zucchina;

30 g di scamorza affumicata;

20 g di pangrattato;

20 g di Grana Padano grattugiato;

una patata;

un uovo;

basilico fresco;

sale;

scorza di limone;

olio EVO.

Sublimi polpette di zucchine e scamorza ideali per un pranzo o una cena veloce

Per prima cosa, aggiungiamo dell’acqua in un pentolino e portiamola a ebollizione. Dopo di che, versiamo al suo interno una patata ed estraiamola quando sarà lessa. A questo punto, senza nemmeno pelarla, inseriamola in uno schiaccia patate e raccogliamone tutta la polpa in una ciotola.

Una volta finito, prendiamo la zucchina, laviamola per bene e priviamola di entrambe le estremità. Fatto ciò, grattugiamola ed inseriamola all’interno della ciotola contenente la patata. Fatto ciò, aggiungiamo anche un uovo, il Grana Padano grattugiato, il pangrattato e un pizzico di sale.

Dopo aver dato una prima mescolata, incorporiamo anche un po’ di scorza di limone e qualche foglia di basilico fresco spezzettato. Continuiamo a rimescolare con una forchetta, fin quando non avremo ottenuto un composto omogeneo. A questo punto, tagliamo a cubetti la scamorza affumicata e aggiungiamo anch’essi al composto. Fatto ciò, non ci resta che formare delle polpette e schiacciarle con le dita per farle somigliare a dei dischetti.

Procediamo con la cottura e con la preparazione della salsa speciale

Scaldiamo una padella antiaderente, aggiungiamo un filo d’olio EVO e cuociamo le polpette da entrambi i lati per circa 4 minuti. Una volta pronte, possiamo servirle con una deliziosa salsa rosa da fare al volo.

Per prepararla avremo bisogno soltanto di:

40 g di yogurt greco magro;

un cucchiaino di olio EVO;

un cucchiaino di concentrato di pomodoro.

Inseriamo, dunque, lo yogurt in una ciotolina e, dopo di che, aggiungiamo l’olio EVO, il concentrato di pomodoro e un pizzico di sale. Mescoliamo per bene, con l’aiuto di un cucchiaino ed avremo ottenuto, in appena 2 minuti, un’ottima salsa da accompagnare alle nostre sublimi polpette di zucchine e scamorza.

