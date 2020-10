Avete spesso voglia di fritto, ma vi frenate al pensiero delle calorie in eccesso? Esiste una soluzione che forse non conoscete: un macchinario che vi permette di ottenere la stessa consistenza di un cibo fritto, ma che nel complesso risulta molto meno pesante. Vi sembra fantascienza? Invece non lo è! In questo articolo vi spiego i pro e i contro della friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria assicura cibi più leggeri

Il fritto, si sa, non è il massimo per chi vuole rimanere in linea e per chi soffre di problemi digestivi. Grazie a questo elettrodomestico, invece, è facile fare in modo che i propri peccati di gola non rovinino il vostro proposito di mantenervi in forma. Generalmente, per ottenere un’ottima frittura la quantità di olio deve essere ben dieci volte superiore alla quantità di cibo: ciò conduce ad avere dei risultati terribili sul bilancio calorico giornaliero. Con questo escamotage, invece, si evita di esagerare con questo alimento, inserendone al massimo un cucchiaino, che presenta un valore complessivo di 45 kcal. Dopo aver messo questa quantità irrisoria, questa friggitrice emette un fiotto d’aria che, grazie all’alta temperatura e alla velocità, rende i vostri alimenti gustosi e croccanti. Provare per credere!

Piatti più salutari e sicuri

Friggere è un’attività poco salutare anche perché rilascia delle sostanze nocive per il corpo. Un esempio su tutti è l’acrillamide, una sostanza potenzialmente cancerogena e tossica per il nostro organismo. Acquistare questo prodotto vi permetterà, dunque, di avere lo stesso gusto e correre molti meno rischi per il vostro benessere.

Alti consumi

Purtroppo questo macchinario consuma molta energia, quindi bisogna usarlo con parsimonia se non si vogliono brutte sorprese sulla bolletta. Un buon consiglio può essere quello di staccare la presa appena avete finito di utilizzarlo.

Il macchinario non è consigliato per le impanature

Bisogna fare attenzione soprattutto agli alimenti impanati o ripassati nella pastella. La loro caratteristica principale, quella di avere un doppio strato, può causare qualche problema al macchinario. Il risultato potrebbe non essere perfetto e la crosta potrebbe sfaldarsi.

Ora che sapete i pro e i contro della friggitrice ad aria, cosa ne pensate? Perché non provare a preparare un fritto misto di pesce. Ecco qui la ricetta!