I più costosi apparecchi acustici secondo gli esperti: fasce di prezzo e marche

Gli apparecchi acustici più venduti sono considerati i migliori, ma non sono i più costosi. La tecnologia incide sul prezzo e se vogliamo un prodotto all’avanguardia dobbiamo stare attenti alle indagini di mercato. Ecco alcune indicazioni.

Gli elementi che incidono sul prezzo degli apparecchi acustici sono 2, cioè la tecnologia e il modello. Lo specialista ci indicherà quello più adatto alle nostre necessità. Nella fascia di prezzo base ci sono gli apparecchi retroauricolari BTE che sono utili per ogni grado di abbassamento dell’udito. Quelli più costosi sono apparecchi RITE. I primi hanno i componenti che alloggiano dietro l’orecchio e un tubicino collegato all’apparecchio acustico che si colloca nel canale uditivo. I secondi vengono posizionati nel padiglione auricolare e collegati al ricevitore posto nell’apertura del condotto uditivo tramite un filo.

Quelli più costosi hanno materiali molto resistenti e tecnologie avanzate ed è possibile personalizzarli con elevati gradi di precisione. Le caratteristiche che alzano il prezzo sono la riduzione dei rumori, la direzionalità dei microfoni, la connettività wireless e il controllo del rumore d’ambiente.

Prezzi di riferimento

I più costosi apparecchi acustici possono arrivare fino a 3.000 €. La qualità del prodotto che andremo a scegliere non inciderà su ciò che dobbiamo fare prima di acquistarlo. Visita specialistica otorinolaringoiatrica, esami strumentali audiometrici, diagnosi e prescrizione dello specialista sono fondamentali.

Le fasce di prezzo vanno da 370 € a 1.900 €, da 500 € a 2.300 €, da 600 € a 2.800 € e, infine, da 1.600 € a 3.200 €. Le caratteristiche elencate in precedenza faranno rientrare gli auricolari che ci sono utili in una di queste categorie. Non dobbiamo però fare confusione. I modelli considerati migliori potrebbero non essere quelli più costosi. In genere gli esperti considerano gli auricolari migliori i più venduti. SDU D59, Buerer HA 20, Britzgo sono gli auricolari più venduti negli ultimi anni, ma non sono i più costosi. La tecnologia è in continua evoluzione.

I più costosi apparecchi acustici che troviamo nel mercato

Una delle marche che offre la più alta scelta dal punto di vista tecnologico è la società danese Widex. Gli apparecchi sono resistenti, il modello Super S4-VSD possiamo trovarlo in vendita a 2.600 €. L’apparecchio acustico Phonak Paradise, che è tedesco, può arrivare a 2.800 €. È una tipologia RITE con alte performance tecnologiche in grado, grazie al Bluetooth, di stabilire una connessione audio con TV e smartphone.

Il modello Starkey Soundlens IIC, che è americano, si può trovare a un prezzo di 2.700 €, ma comprensivo di tutte le tecnologie il prezzo arriva a 3.200 €. L’apparecchio è quasi invisibile, va collocato in profondità e ha dimensioni molto ridotte. La tecnologia Starkey ha prestazioni wireless molto elevate e permette di ascoltare la musica e la TV in maniera confortevole e senza distorsioni.