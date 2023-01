Facciamo una coccola alla nostra lavatrice con 3 detersivi costosi considerati tra i migliori sul mercato

Non sempre risparmiare porta vantaggi, quando si tratta della casa e della famiglia è meglio ricorrere ai prodotti migliori che troviamo in vendita. Soprattutto con i detersivi per la lavatrice

Quando facciamo la spesa ci viene sempre una domanda spontanea. Dobbiamo risparmiare oppure puntare sulla qualità? Quando si tratta di detersivi per la lavatrice la prima cosa che ci viene in mente è quella di trovare dei prodotti conservati in gradi contenitori per pochi centesimi. Risparmiamo e facciamo scorta in modo che durino per mesi. Non sempre è una scelta consigliata.

La lavatrice è un elettrodomestico che lavora molto, lo utilizziamo diverse volte durante la settimana. Impiegare prodotti di scarsa qualità potrebbe portare a una usura veloce, potrebbe sporcare i filtri e renderei lavaggi meno efficaci. Se abbiamo risparmiato comprando altri prodotti a poco prezzo, proviamo per una volta a rivolgerci ai detersivi considerati di maggiore qualità. Spenderemo di più ma la nostra lavatrice potrebbe finalmente tirare un sospiro di sollievo. Per esempio, un detersivo che offre affidabilità e prestazioni elevate è Dash PODS 3 in 1, costa 11 euro ma le dosi già prestabilite ci permettono di risparmiare durante l’utilizzo.

Ne basta una minima quantità

Facciamo una coccola alla nostra lavatrice con questi detersivi che sono vere e proprie innovazioni tecnologiche. Dash PODS 3 in 1 ha le PODS che si sciolgono completamente durante il lavaggio senza lasciare residui. Questo avviene anche a basse temperature e anche se utilizziamo due capsule nel caso di carichi maggiori. La tripla azione è la vera novità, il detersivo oltre a pulire, smacchia e rende i tessuti brillanti. Anche i bianchi diventano splendenti senza aloni.

Un altro detersivo che ha prestazioni elevate e aiuta la nostra lavatrice è Omino Bianco igienizzante. Costa 8 euro ma la densità del prodotto permette di diminuire le dosi ottenendo lo stesso risultato in fatto di pulizia e brillantezza. Disinfetta i tessuti ed è ottimo per i capi delicati e ha una caratteristica da non sottovalutare, cioè il profumo. Non occorre aggiungere additivi e la lavatrice lavora con più facilità. La confezione standard può essere utilizzata per 25 lavaggi.

Facciamo una coccola alla nostra lavatrice e tuteliamo la pelle dei nostri bimbi

Sorprendente è la qualità di Winni’s Naturel soprattutto per trattare i capi dei bambini. Garantisce efficacia senza danneggiare i tessuti, ma soprattutto senza creare problemi alla pelle dei bambini più piccoli. Anche se si tratta di neonati. Non è necessario aggiungere un ammorbidente, il detersivo ha ottime prestazioni e anche se il prezzo è alto ne basta poco per fare un lavaggio. Costa 8 euro ma il risparmio potremmo averlo nel lungo periodo anche se è la sicurezza del prodotto a fare la differenza.

È facile pensare che con i detersivi che costano di meno, la spesa diventa un impegno meno gravoso, soprattutto nei periodi difficili come questo. Ma tutelare la lavatrice e assicurarsi la qualità di prodotti che rispettino la casa e la persona può evitarci guai peggiori. Alcuni prodotti possono diventare davvero insostituibili.