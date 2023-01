Le scope elettriche più costose sul mercato: 3 prodotti dominano le fasce di prezzo più alte

I prodotti che ci aiutano con le faccende di casa potrebbero richiedere somme importanti, ma la tecnologia ci viene in aiuto facendoci risparmiare tempo ed energia. Questi alcuni esempi.

Fare le pulizie di casa è per molti un impegno sgradevole, dobbiamo ritagliarci qualche ora durante la giornata prima o dopo il lavoro. Se vogliamo semplificare le cose dovremmo dotarci di strumenti validi che ci aiutino a svolgerle più facilmente e più velocemente.

Le scope elettriche sono uno strumento indispensabile se vogliamo pulire a fondo anche gli angoli più difficili. Sono potenti e versatili e sul mercato abbiamo un’ampia scelta per tutte le necessità. Anche le fasce di prezzo sono varie, possiamo trovarne alcune a 50 euro, prezzi contenuti con ottime tecnologie e una discreta potenza. Ma se vogliamo puntare sui top di gamma, alcune scope elettriche sono delle autentiche Formula 1 e il loro costo elevato è la dimostrazione della qualità raggiunta. Come, per esempio, per la Cord Zero A9K della LG. Il costo è di 1289 euro per 200W di potenza.

Tecnologie avanzate

Tra le scope elettriche più costose sul mercato, quelle LG sono particolarmente utili per pulire lo sporco in profondità. La Cord Zero ha 120 minuti di autonomia e 2 batterie ricaricabili. La ricarica può avvenire con 3 modalità cioè libera installazione, sul supporto o in modalità compatta. Questo grazie alla presenza del Wi-Fi. Ricaricare mentre la si utilizza permette di ottimizzare i tempi. Questa scopa è dotata della tecnologia Axial Turbo Cyclone che separa le particelle di sporco creando un flusso d’aria molto potente. Allo stesso tempo è in grado di lavare eliminando dagli angoli lo sporco più difficile. Tramite la app ThinQ, la Cord Zero ci comunica quando è il momento di controllare lo stato dei filtri.

La Dyson è una delle marche che proporne prodotti tecnologici e di alta qualità. Il nuovo modello V15 ha un costo di 1793 euro. È dotata di un laser che rivela la presenza di particelle di polvere e di un sensore che le conta. In questo modo è la scopa a decidere la potenza da utilizzare a seconda dello sporco presente. Un display lcd ci mostra come la scopa sta lavorando. Si può maneggiare facilmente per raggiungere punti nascosti e angoli con precisione e ha una potenza di 660W, insomma un vero bolide.

Le scope elettriche più costose sul mercato gestiscono lo spazio

Un altro prodotto proposto dalla LG è il Cord Zero A9T che costa 1546 euro. La sua caratteristica è lo svuotamento automatico non appena viene riposta nella torre. Questo porta a evitare il contatto diretto con la polvere. È un oggetto bello da vedere come un arredo vero e proprio che contribuisce a eliminare la proliferazione di batteri. La tecnologia UVC sfrutta la potenza dei raggi ultravioletti per ottenere una pulizia completa e approfondita. Il sistema Kompressor comprime la polvere rendendo più capiente il contenitore fino a 2,4 volte. Lo sporco che possiamo aspirare è tanto e questo facilita le operazioni di pulizia.

Se ci facciamo aiutare dalla tecnologia possiamo impiegare davvero poco tempo nelle faccende di casa che odiamo. È necessario un investimento che ci permetta di farlo. Ma una volta ammortizzata la spesa non ce ne pentiremo sicuramente.