I peggiori titoli dell’ultima seduta di Borsa aperta all’esame dei supporti e delle resistenze

I peggiori titoli dell’ultima seduta di Borsa aperta sono stati Reply e STMicroelectronics. Due azioni che per motivi diversi hanno sorpreso con questa loro accelerazione ribassista. Reply, infatti, settimana scorsa era stato uno dei migliori titoli azionari della settimana, mentre STMicroelectronics resta pur sempre uno dei migliori titoli azionari da inizio anno con un rialzo di oltre il 30%. Quali potrebbero essere le conseguenze del ribasso registrato nel primo giorno di estate? Come sempre saranno la tenuta o la rotture dei supporti e delle resistenze a determinare il futuro delle quotazioni.

Tra i peggiori titoli dell’ultima seduta di Borsa aperta Reply è quello che ha fatto peggio: cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime sedute?

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 21 giugno a quota 103,1 €, in ribasso del 4,54% rispetto alla seduta precedente.

Era da metà marzo che il titolo non registrava un ribasso così importante. Speriamo, per i rialzisti, che sia la conclusione di un trittico di sedute al ribasso che hanno azzerato di fatto il guadagno della settimana precedente.

La conseguenza più immediata è stata la rottura del supporto in area 105,9 € che ha aperto le porte a una continuazione della discesa secondo lo scenario mostrato in figura. Solo un immediato recupero del livello appena rotto potrebbe fare nuova spinta al rialzo.

Le azioni della società di semiconduttori chiudono al ribasso, ma non ancora tutto è perduto per i rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 21 giugno a quota 43,555 €, in ribasso del 2,26% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante la terza seduta consecutiva al ribasso, la situazione per STMicroelectronics non è ancora del tutto compromessa. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono ancora sopra il supporto in area 43,19 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripresa del rialzo. La sua rottura, invece, potrebbe fare accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

