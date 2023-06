Macchina in riserva, ecco quando iniziare a preoccuparsi che la vettura si fermi lasciandoci a piedi

A tanti è sicuramente capitato di rimanere con l’auto in riserva di benzina quando è in viaggio. Ecco come capire quanto possiamo ancora camminare.

Quando viaggi con il serbatoio dell’automobile quasi vuoto, può essere una situazione stressante. Ti chiedi costantemente quanto lontano puoi ancora arrivare prima che l’auto si fermi completamente. Ma quanto può effettivamente camminare un’automobile quando entra in riserva? Cerchiamo di capire effettivamente quando dovremmo iniziare a essere preoccupati.

Macchina in riserva: ecco quanto puoi camminare

Quanto può camminare ancora un’automobile in riserva di benzina? La risposta a questa domanda dipende da vari fattori, come l’efficienza del carburante, il tipo di guida e le condizioni stradali. In generale, comunque, un’auto potrebbe percorrere circa 50-80 chilometri da quando entra nella riserva, ma ciò non dovrebbe essere considerato come un numero fisso. Alcune auto potrebbero percorrere anche meno chilometri, mentre altre potrebbero percorrere di più.

Quanta benzina c’è quando la macchina ci segnala che è in rosso

L’indicatore di riserva di carburante sul cruscotto di un’automobile è un promemoria per ricordarti di rifornire presto, ma non è una necessità immediata. Quando l’indicatore di riserva si accende, significa che hai circa il 10-15% del carburante rimasto nel serbatoio. Ciò garantisce che tu abbia un po’ di tempo per trovare il distributore di carburante più vicino senza preoccuparti troppo di rimanere senza benzina in mezzo alla strada.

Macchina in riserva, ecco quando fare rifornimento per poter stare tranquilli e continuare a viaggiare sereni

Ci sono però delle precisazioni da fare. Infatti, è importante notare che guidare con la riserva di carburante può avere conseguenze negative sulle prestazioni del veicolo. Quando il livello del carburante diminuisce, la pompa del carburante può risucchiare sedimenti dalle parti inferiori del serbatoio, che possono ostruire i filtri e causare malfunzionamenti meccanici. In aggiunta, una carenza di carburante può danneggiare convertitori catalitici o motori ad iniezione diretta.

Per evitare di rimanere a piedi sul ciglio della strada, è sempre una buona idea mantenere il serbatoio del veicolo almeno a metà pieno. Questa abitudine può preservare la longevità e l’efficienza del veicolo. Inoltre, l’ossidazione di parti interne del sistema di alimentazione può essere ridotta in quanto meno aria viene in contatto con le pareti del serbatoio. Quindi, con la macchina in riserva, ecco quando dovresti iniziare a preoccuparti. Per i primi 50 chilometri, quindi, dovresti essere abbastanza sicuro che potrai continuare a camminare. Ma, al tempo stesso, sarebbe meglio partire con un rifornimento sempre adeguato.