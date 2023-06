Al recupero dai minimi di giornata, ricordiamo che il Ftse Mib era arrivato a perdere anche l’1% prima di recuperare e chiudere in frazionale rialzo, non ha certo contribuito il settore delle banche che ha chiuso in ribasso dello 0,4%. In questo contesto i peggiori titoli bancari alla chiusura dell’ultima seduta di Borsa Aperta sono stati FinecoBank e Unicredit. Se quest’ultimo arriva a questo ribasso forte della migliore performance tra le Blue Chip da inizio anno con un rialzo di circa il 40%, di FinecoBank non si può dire la stessa cosa. Con un ribasso di oltre il 20%, infatti, quest’ultimo è il peggiore tra i titoli bancari da inizio anno. Inoltre, non riesce a cogliere tutte le occasioni per riscattarsi che si presentano sul grafico dei prezzi.

Costruire un solido rialzo sembra quasi una “mission impossible” per FinecoBank: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 7 giugno a quota 12,36 €, in ribasso del 3,10% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come dicevamo in precedenza, questo titolo è stato da inizio anno il peggiore tra i bancari presenti nel paniere delle Blue Chip. Cosa ancora più grave, però, è che il titolo non riesce a sfruttare le occasioni di ripartenza al rialzo che continuamente si vengono a creare sul grafico delle quotazioni. Ne abbiamo avuto un esempio proprio qualche giorni fa quando, dopo un rialzo di circa il 3% che aveva portato anche alla rottura di una resistenza, le quotazioni sembravano pronte per il grande salto. Purtroppo, il tentativo è naufragato nella seduta successiva.

Allo stato attuale la situazione non è proprio brillante. Infatti, o si recupera immediatamente il supporto appena rotto in area 12,389 € oppure si accelera al ribasso.

Tra i peggiori titoli bancari alla chiusura dell’ultima seduta di Borsa Aperta Unicredit è quello messo meglio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 7 giugno in ribasso dell’1,17% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,482 €.

Da alcune sedute le quotazioni sono in bilico tra rialzo e ribasso. Visto l’andamento delle quotazioni sono due i livelli da monitorare con attenzione: 18,091 € e 18,976 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, la tendenza rialzista potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati dalla linea continua, quella ribassista, invece, secondo i livelli indicati dalla linea tratteggiata.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Peperoncino e quadrifoglio come portafortuna? I Vip allontanano la sfortuna in modi impensabili: da Rihanna a Federica Pellegrini

Quando tutto è al posto giusto. Apre a Milano una mostra al profumo di libertà e autenticità