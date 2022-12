I peggiori regali di Natale: mai regalare queste cose, sarebbe imbarazzante!

Cosa regalare a Natale ad amici e parenti? La decisione non è sempre facile, ma attenzione a non fare delle brutte figure. Ecco cosa non regalare mai per non ritrovarsi in una situazione imbarazzante.

A volte si dice che è il pensiero che conta e, quindi, non importa il valore del regalo che si fa ad una persona. Ma questo non è vero per tutti. Infatti, ci sono persone che non riescono a mentire e dalla loro faccia si può vedere la delusione per un regalo che non piace.

Come evitare una situazione così imbarazzante? Semplice. Basta conoscere quali sono i peggiori regali di Natale per non farli mai a nessuno. Sarebbe terribile, deludente per chi li riceve e avvilente per chi li ha donati.

Un regalo deve far sorridere la persona che lo riceve, deve essere qualcosa di utile o che desiderava da tanto tempo. Sicuramente andrà sempre bene regalare un viaggio, anche solo un weekend a chi ama spostarsi con la famiglia o con il partner.

I peggiori regali di Natale: cosa non regalare mai

Così come ci sono dei regali sempre appropriati nel periodo natalizio, ci sono anche quelli che non vanno assolutamente bene. Ad esempio, non bisogna mai pensare a questi:

qualcosa inerente alla dieta : un libro o una bilancia sono cose che ricorderanno alla persona che riceve il regalo che deve o che ha bisogno di dimagrire, non è una bella sensazione;

: un libro o una bilancia sono cose che ricorderanno alla persona che riceve il regalo che deve o che ha bisogno di dimagrire, non è una bella sensazione; maglioni a tema : così come qualsiasi altro capo d’abbigliamento con renne o Babbo Natale, non verranno mai usati;

: così come qualsiasi altro capo d’abbigliamento con renne o Babbo Natale, non verranno mai usati; oggetti di uso quotidiano : regalando un ferro da stiro è come dire che deve stirare di più, così come se viene regalato qualcosa per pulire casa;

: regalando un ferro da stiro è come dire che deve stirare di più, così come se viene regalato qualcosa per pulire casa; organizzare un appuntamento: mai fare una cosa simile per chi è single, è un argomento delicato che ognuno affronta a proprio modo, forzarlo a conoscere qualcuno è irritante.

Questi sono alcuni dei regali a cui sicuramente si pensa, ma che non andrebbero mai fatti. Facendo un regalo si manda un messaggio e questo messaggio deve essere positivo. Anche regalare una pianta va bene per chi le ama, non tanto per chi non ha il cosiddetto “pollice verde”.

Cosa donare?

La domanda che passa per la testa di tutti quando si avvicina il Natale è una sola: cosa regalare? Ovviamente prima bisogna cercare di capire che cosa piace ad una persona oppure di che cosa ha bisogno nel breve periodo.

Inoltre, si può pensare a regalare qualcosa di originale. Ci sono dei caschi massaggianti molto carini, oggetti da personalizzare a non finire. Questi non devono essere per forza di coppia, ma anche scherzosi e simpatici.

Infine, cosa regalare a una persona che ha tutto? Basta concentrarsi su un qualcosa di straordinario, nel senso di fuori dall’ordinario, un’esperienza che difficilmente si potrebbe fare. Un viaggio con una meta particolare, un percorso specifico, una guida su un’auto in particolare.