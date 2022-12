Il presente di Industrie De Nora è ammantato da un’incertezza che va avanti ormai da mesi. Il futuro, però, potrebbe essere molto brillante visto che l’azienda è fortemente coinvolta nel business dell’idrogeno. Quindi, queste azioni potrebbero presto avere un’esplosione di momentum.

La società punta a ingrandire il suo business nel settore dell’idrogeno verde

Industrie De Nora ha presentato richiesta di fattibilità e realizzabilità di un nuovo hub produttivo produzione di elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde tramite elettrolisi dell’acqua e alla realizzazione di componentistica per celle a combustibile, usate nella produzione di energia senza emissione di anidride carbonica.

In ottica di lungo periodo, transizione ecologica da completare nei prossimi anni, queste fabbriche per la realizzazione di dispositivi che producono idrogeno verde acquisteranno sempre più valore e importanza. Tutto questo sarà la naturale conseguenza dell’avere più cura del Pianeta e la necessità di avere energia a basso costo. Intanto, con la turbina domestica rotante produrre energia non è mai stato così facile ed economico.

Queste azioni potrebbero presto avere un’esplosione di momentum: quali livelli monitorare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 16 dicembre a 15,47 euro, in ribasso dello 0,06% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico a partire dalla prima metà di novembre, dopo un forte rialzo che gli ha fatto guadagnare il 20% circa in tre sedute, le quotazioni del titolo si sono mosse all’interno di un trading range delimitato dai livelli 14,86 euro e 16,06 euro. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe portare a un’esplosione di momentum con conseguente fase direzionale.

Intanto le medie continuano ad alternare incroci rialzisti e ribassisti che non hanno alcun seguito concreto sull’andamento dei prezzi.

La valutazione del titolo

Il titolo Industrie De Nora risulta essere sopravvalutato qualunque sia il multiplo di mercato utilizzato. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili è pari a 35,0x a fronte di una media del settore pari a 20,0x per una sopravvalutazione del 50% circa. Analoghi risultati si ottengono andando a considerare sia il rapporto tra prezzo e fatturato che il Price to Book ratio.

Il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow), invece, esprime una sottovalutazione di circa il 17%. Gli analisti, invece, sono più ottimisti sul titolo. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione di circa il 37%. Interessante, poi, è anche la dispersione che risulta essere di poco superiore al 11%.