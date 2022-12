Ecco il segreto quando si usa lo scolapasta per una pasta perfetta e altri trucchi  

Cuocere la pasta sembra una cosa facile da farsi, ma gli errori sono possibili anche se non si è principianti. Eppure, basta seguire dei semplici passaggi per non sbagliare più ed ecco le regole per fare un piatto di pasta perfetto.

Quante volte ci è capitato, magari in gioventù, di farci un piatto di spaghetti. Cuocere la pasta sembra la cosa più semplice del mondo. Se fare un agnello al forno, non è da tutti, preparare un piatto di pasta non dovrebbe richiedere grossa difficoltà.

Eppure, non è così. Involontariamente, senza saperlo, chissà quanti errori commettiamo. Certo, apparentemente non dovrebbe essere complicato. Ma siamo sicuri che stiamo seguendo le giuste regole?

Ecco il sorprendente trucco svelato dalla chef Giada De Laurentiis

A partire dall’uso dello scolapasta. Chiunque di noi, fino ad oggi, sicuramente ha scolato la pasta, usandolo, come da prassi. Andiamo nel lavandino e rovesciamo la pentola di acqua e pasta nello scolapasta. Poi, recuperiamo la nostra pasta e la andiamo a condire con il sugo. Invece, non dovremmo fare così. La chef Giada De Laurentiis, ad esempio, ha svelato in Tv un trucco incredibile.

Lo scolapasta? Il trucco è che non andrebbe usato. Come fare, allora? Si dovrebbe trasferire la pasta, con un altro oggetto. Al posto dello scolapasta va utilizzato il colino. Recuperare, dalla pentola, i nostri fusilli o la pasta che stiamo cuocendo, con il colino. Così da trasferire la pasta nel pentolino del sugo. C’è un ulteriore passaggio. Aggiungendo un poco di acqua di cottura per dare cremosità otteniamo una pasta ancora più buona.

Quello dello scolapasta non è il solo segreto per la pasta perfetta

Ecco il segreto quando si usa lo scolapasta: non usarlo per scolare la pasta. Così da non sprecare l’acqua di cottura che è utile e non solo per la cremosità. Ad esempio, per pulire le pentole incrostate e i piatti. Quanta acqua mettere in pentola? Non esiste una regola certificata, ma diciamo che mettere un litro ogni 100 grammi di spaghetti è la giusta proporzione.

La pasta si deve cuocere con il coperchio? Sembra una risposta banale, ma non tutti sanno come comportarsi con il coperchio. Ebbene, va usato solo per portare a bollore l’acqua. Così da risparmiare anche energia. Quando l’acqua bolle, si butta la pasta.

Ecco il segreto quando si usa lo scolapasta e quanto sale mettere nella pentola

Quanto sale grosso aggiungere? Il grande dilemma per tanti. L’ideale è 10 grammi ogni litro di acqua. Attenzione, a questo passaggio. Prima di buttare la pasta, dopo aver salato, occorre non essere precipitosi. Aspettiamo che l’acqua riprenda a bollire. Solo allora potremo buttare la pasta. Versandola tutta insieme, al centro della pentola.

Perfetto, ma esiste un altro problema. Quanto farla cuocere? È la fatidica domanda che si pongono in tanti alle prime armi. Mai improvvisare. C’è scritto sulla confezione quanti minuti deve cuocere la pasta. Attenzione, però, a quello che vogliamo fare. Ad esempio, se decidessimo di amalgamarla nel sugo, togliamola un 1 minuto prima. E poi, che fare? Semplice, finiamo la cottura nel sugo del pentolino. Esiste anche un altro metodo di cottura utilizzato durante la crisi. Ovvero spegnendo il fuoco e coprendo la pentola per terminare la cottura. In ogni caso, si può mangiare pasta tutti i giorni senza ingrassare seguendo regole precise.