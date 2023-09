Tappa in Toscana tra le colline del Chianti: un borgo meraviglioso, percorsi affascinanti, degustazione in cantina

Colline, borghi e vigneti disegnano panorami che sembrano usciti dal pennello di un pittore. Luoghi magici dove catturare un po’ di pace dalla natura e cogliere gli ultimi scampoli dell’estate. Qui, tra le colline del Chianti, andremo alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia.

Weekend fuoriporta o minivacanza poco importa, settembre è il mese migliore per brevi escursioni alla scoperta degli angoli nascosti del nostro Paese. Che è ricco di tanti gioielli rimasti semisconosciuti per tanto tempo e poi riscoperti con il turismo di prossimità. E così, eccoci alla ricerca di tante realtà meravigliose a portata di mano che hanno molto da offrire con una piccola spesa.

Il Chianti

Chi ama la Toscana sa che nella regione del Chianti, tra Siena e Firenze, si nascondono tesori. Borghi affascinanti che sorprendono i visitatori con la loro bellezza e strade che si snodano tra colline e vigneti offrendo percorsi sorprendenti ai cicloviaggiatori. Ma il Chianti è una terra ricca anche per chi preferisce percorsi enogastronomici e cerca bontà da portare a casa o da consumare subito. A cominciare dal pane, il toscano DOP, a lievitazione naturale e dal lieve profumo di nocciola tostata. È senza sale ma non insipido per via dei grani usati nella preparazione. E poi il vino, famoso in tutto il Mondo, accompagnato da salumi tipici: il prosciutto Dop, la finocchiona, il manzo marinato al Chianti, solo per citarne alcuni.

Tappa in Toscana tra le colline e i borghi

Questa terra meravigliosa ospita Montefioralle, eletto borgo più bello d’Italia nel 2022. Montefioralle è una frazione di Greve in Chianti a cavallo tra il territorio fiorentino e quello senese, un borgo fortificato di origine medioevale che domina dall’alto di un colle il territorio circostante. Il borgo e il Castello affascinano con la loro atmosfera sospesa nel tempo tra i vicoli acciottolati e la fortificazioni medioevali. Lungo le stradine del centro storico si affacciano case in pietra e si aprono scorci panoramici. I paesaggi intorno ricordano gli sfondi dei dipinti di Leonardo. Montefioralle appartenne infatti alla famiglia dei Gherardini con cui si imparentò la famiglia del Giocondo, proprio quella di Monna Lisa.

I costi

Quanto costa una tappa in Toscana tra le colline e le vigne? A Montefioralle è possibile degustare il Chianti classico nelle numerose aziende vinicole della zona. Le visite vanno di solito prenotate. Le migliori cantine secondo la classifica stilata dagli utenti dei siti di recensione online sono l’Azienda Agricola Altiero, l’Accademia del Buon gusto, e Montefioralle Winery. Una degustazione di vini accompagnata da assaggini vari costa indicativamente sui 28 euro.

Per soggiornare in zona ci sono diverse strutture ricettive in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Se si sceglie con un occhio al risparmio sarà possibile trovare delle sistemazioni anche molto economiche, soprattutto se ci si orienta verso B&B e agriturismi. In questo caso i prezzi possono scendere anche al di sotto dei 30-40 euro a notte a persona, nei weekend di settembre.

