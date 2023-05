I noccioli delle ciliegie sono una risorsa inaspettata: ecco 3 idee preziose per riciclarli in cucina

Non buttare via i noccioli delle ciliegie che avanzi! Sono un ingrediente insospettabile in cucina. Infatti, li potrai riutilizzare in 3 modi diversi per preparare ottime ricette. Ecco cosa puoi farci e come riciclarli correttamente.

A partire da maggio sono di stagione le dolcissime ciliegie. Non è raro farne scorpacciata, vista la polpa succosa e apprezzata un po’ da tutti. Purtroppo, si ha la cattiva abitudine di gettare i noccioli nella spazzatura. Pensandoci bene, però, li si potrebbe riutilizzare in maniera intelligente. Oggi sveleremo 3 idee furbe per servirsene nuovamente e stupire i commensali in cucina! Guarda cosa puoi realizzare.

I noccioli delle ciliegie sono una risorsa inaspettata: prova il decotto della casa

La resistenza e le dimensioni ridotte fanno dei nostri noccioli un ingrediente comodo e pratico da utilizzare. Insieme ai piccioli delle ciliegie, puoi realizzare un decotto gustoso e aromatico. Per iniziare, dovrai prelevare i noccioli e congelarli in freezer. Tieni pure la polpa attorno, darà ancora più sapore al tutto. Mentre aspetti, sminuzza per bene i gambi e falli essiccare. Infine, fai bollire tutto quanto in una pentola per 20 minuti e filtra il decotto ottenuto.

Acqua aromatizzata

Con l’alzarsi delle temperature, non c’è niente di meglio che idratarsi con un bel bicchiere d’acqua alle ciliegie. Prendi i noccioli e mettili in pentola a bollire. Fatto questo dovrai solamente filtrare il contenuto e lasciare il liquido a raffreddare. Aggiungi qualche nota di limone o cannella e delle foglie di menta. Per conservare l’acqua puoi tranquillamente tenerla in frigo finché non vorrai berla di nuovo.

Cottura alla cieca

Se qualche volta hai cucinato una crostata, forse hai sfruttato la cottura alla cieca. In sostanza, serve a cuocere la base di frolla quando la si vuole farcire a crudo. Per questo scopo si utilizzano di norma i legumi secchi, o delle apposite sfere in ceramica. Ma se fossi in emergenza, potresti servirti dei noccioli delle ciliegie. Basterà prima bollirli e riporli in contenitori ermetici, pronti all’uso.

Come togliere il nocciolo velocemente senza snocciolatore

Anche se i noccioli delle ciliegie sono una risorsa inaspettata, alcune ricette prevedono l’impiego dei frutti già snocciolati. Se non sai come fare, sappi che non avrai per forza bisogno di macchinari specifici. Il nostro procedimento è infatti semplicissimo e completamente a mano. Innanzitutto, lava le ciliegie e asciugale completamente. Togli il picciolo e posizionale sul piano da lavoro. Procurati una bottiglia e una bacchetta di legno che passi per il collo. Adesso sarà sufficiente sistemare una ciliegia alla volta sull’apertura della bottiglia e fare pressione con lo stecco per far cadere il nocciolo.