Un dolce al limone della Costiera Amalfitana di Sal De Riso, delizioso dessert per il pranzo della domenica

La nostra bella Italia racchiude tesori unici in ogni angolo. Oltre ad ammirare paesaggi e monumenti è doveroso assaporare la cucina locale. Ci sono tante specialità che possiamo trovare ad esempio in vacanza in Campania. Oltre alla classica pizza ci sono primi e secondi che rallegreranno il palato. Scopriamo come preparare a casa un dolce goloso di Sal De Riso con i sapori della Costiera Amalfitana.

Ciò che mettiamo nel piatto spesso è frutto non solo del lavoro dell’uomo ma anche del terreno e dell’ambiente di provenienza. Sarebbe bello visitare in Italia ad esempio i territori di vini come il Chianti o il Prosecco. Pure un salto nella Costiera Amalfitana sarebbe indimenticabile. Qui troveremo tante località turistiche meravigliose. Citiamo Positano, Amalfi, Cetara, Vietri sul Mare. Tra i prodotti tipici di quella zona pensiamo alla colatura di alici e ai limoni.

La ricetta di un dolce al limone della Costiera Amalfitana

Gli agrumi sono tra gli ingredienti più usati in pasticceria. In particolare i limoni di Amalfi sono i protagonisti di una ricetta di Sal De Riso. Il noto pasticcere è nato a Minori, uno dei molti comuni della Costiera Amalfitana, Patrimonio UNESCO dalla bellezza incantevole.

Proviamo a preparare il Dolce al limone di Amalfi di De Riso con:

100 g di farina di mandorle ;

; 80 g di farina 00 ;

; 50 g di fecola di patate;

5 g di lievito per dolci;

160 g di zucchero a velo ;

; 130 g di burro a temperatura ambiente;

a temperatura ambiente; 100 ml di latte ;

; 2 uova;

2 limoni ;

; 40 ml di limoncello ;

; 60 g di scorze candite di limone tritate;

una bacca di vaniglia;

un pizzico di sale.

Come fare questo squisito dessert e la salsa di accompagnamento

In un contenitore mescoliamo il burro e lo zucchero a velo. Aggiungiamo poi le uova e azioniamo la frusta. Dopo inseriamo nell’impasto la vaniglia e la scorza grattugiata dei limoni, le scorze candite tritate, il sale e il latte a filo. Setacciamo la fecola, la farina 00 e il lievito per dolci e versiamo nella ciotola. Lavoriamo ancora con le fruste e infine uniamo la farina di mandorle e circa 40 ml di limoncello. Lo stampo che Sal De Riso usa è a mezza sfera del diametro di 18 cm. Imburriamolo, infariniamolo usando farina di mais. Mettiamolo su una base formata da carta d’alluminio arrotolata. Versiamo l’impasto e cuociamo a 160 gradi per 60 minuti.

Un dolce al limone della Costiera Amalfitana davvero profumato questo di Sal De Riso. Potremmo accompagnarlo con del gelato alla vaniglia, qualche lampone e una salsa, come suggerirebbe il pasticcere campano. Per farla frulliamo 300 g di frutti di bosco, filtriamo e portiamo a bollore insieme a 150 g di zucchero. Uniamo 5 g di pectina e 50 g di zucchero mescolati a parte. Cuociamo 3 minuti, infine aggiungiamo il succo di un limone e spegniamo il fuoco. Trasferiamo il tutto in un contenitore d’acciaio e lasciamo raffreddare.