Chiunque ha un gatto avrà sicuramente assistito alla scena in cui il piccolo felino decide di fare un delicato massaggio sul corpo del padrone. In particolare, questo può succedere quando gli si fa delle coccole.

Tale comportamento è conosciuto con il nome di fare la pasta oppure fare il pane, fare i biscotti o calpestare il latte. Quest’ultima espressione è stata data da Desmond Morris noto zoologo. Ciò che più incuriosisce, però, è il perché loro fanno questa operazione di fare il pane.

Ecco svelato il motivo per cui i gatti fanno questo strano movimento sulle persone che può essere riconducibile a varie cose. La prima è un richiamo all’infanzia. È un movimento che i piccoli felini imparano a fare già dalle prime ore di vita.

Il motivo è che cercano di stimolare le mammelle della madre a produrre più latte, favorendone l’uscita. Altre due motivazioni, invece, sono riconducibili all’aspetto psicologico ed ormonale.

Motivi psicologici e ormonali

Partendo da quello psicologico e quindi comportamentale, impastare per i gatti significa marcare il territorio come sicuro e confortevole oltre che di loro proprietà. Tutto questo avviene grazie al rilascio di un tipo di feromoni dalle ghiandole che si trovano nei cuscinetti delle loro zampe.

Questi feromoni, quindi, rendono il movimento di impastare una marcatura del territorio vera e propria. Se si ha più di un gatto in casa, si può facilmente notare come quello che impasta possa venire scacciato dall’altro che poi ne prende il posto. Questa è la motivazione di carattere psicologica.

Passando a quella di natura ormonale, invece, l’atto di fare il pane, rilascia endorfine nell’organismo del felino che si sentirà a suo agio e rilassato. Infatti, non è un caso che mentre faccia questi movimenti con le zampe, possa contemporaneamente fare le fusa.

Un retaggio ancestrale del micio

Infine ecco svelato il motivo per cui i gatti fanno questo strano movimento sulle persone e anche sulle coperte o sui cuscini. Secondo gli esperti, bisogna ricondurre tutto ad un retaggio ancestrale riferito a quando i gatti di natura selvatica impastavano il terreno per il proprio giaciglio. Infatti, con questo movimento valutavano la comodità e la sicurezza del luogo in cui avevano scelto di riposare. Allo stesso modo i gatti domestici preparano il punto in cui si vogliono accucciare.

Ultimo aspetto da segnalare, è di non preoccuparsi se alcuni gatti adulti non fanno quest’operazione perché non tutti sono uguali. Quindi, concludendo, se si vede il proprio micio fare questo movimento con le sue zampette, adesso si sa il perché.