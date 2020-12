Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i motivi per puntare su Ambienthesis e sulla sua esplosione al rialzo nei prossimi mesi c’è anche il progetto che la società sta portando avanti per la realizzazione di mascherine chirurgiche biodegradabili. Una delle conseguenze spesso sottovalutate del Covid-19 è il suo impatto ambientale. Basti pensare che da febbraio 2019 a oggi, nel mondo ne siano state usate circa 129 miliardi di pezzi monouso ogni mese. Un carico enorme che sta avendo un impatto non trascurabile sull’ambiente. È in questo ambito che si inserisce il progetto della società per la produzione su larga scala di mascherine biodegradabili.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sottovalutato. Il suo PE (rapporto prezzo su utile), infatti, esprime una sottovalutazione del 70% che è più che confermata dal Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione superiore al 100%.

Come vedremo, però, nella sezione successiva, i principali motivi per investire su Ambienthesis vengono dall’analisi grafica e previsionale.

I motivi per puntare su Ambienthesis e sulla sua esplosione al rialzo nei prossimi mesi; gli obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale

Ambienthesis (MIL:ATH) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 0,66 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista ed è sostenuta dal segnale dello Swing Indicator. Anche la rottura della resistenza in area 0,66 euro (I obiettivo di prezzo) è indizio della forza del titolo che al momento punta al II obiettivo di prezzo in area 0,742 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 0,824 euro.

Una chiusura giornaliera inferiore a 0,66 euro potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase ribassista.

Time frame settimanale

La settimana in corso potrebbe avere conseguenze molto importanti sul titolo. Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza in area 0,666 euro sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Una chiusura settimanale sopra questo livello aprirebbe la strada al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,836 euro e a seguire degli obiettivi indicati in figura. Da notare che il rialzo è sostenuto da un segnale dello Swing Indicator

Viceversa, l’incapacità di rompere la resistenza potrebbe far partire le quotazioni verso i minimi annuali.

Time frame mensile

Sul mensile la tendenza è rialzista e i segnali ribassisti che si sono manifestati sono stati tutti accompagnati da volumi molto bassi. Motivo per cui le quotazioni di Ambienthesis sono dirette verso gli obiettivi indicati in figura per un potenziale rialzista che potrebbe portare a triplicare l’attuale valore delle quotazioni.

Solo una chiusura mensile inferiore a 0,587 euro farebbe girare al ribasso la tendenza in corso.

