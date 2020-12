Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La colazione, si sa, è il pasto più importante della giornata. Mangiare bene appena svegli serve a racimolare tutte le energie necessarie per affrontare la giornata appena iniziata. E bisogna consumare dei cibi giusti, ma anche gustosi, per partire con il piede giusto. Ed è per questo che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo proponendo questa ricetta. Infatti, questi deliziosi biscotti da fare in casa renderanno la colazione unica per tutta la famiglia!

Ecco tutti gli ingredienti necessari

Per realizzare questi biscotti al burro, serviranno i seguenti ingredienti:

120 gr di burro

200 gr di farina

100 gr di zucchero

1 uovo

1 bustina di zucchero vanigliato

E ora, basterà conoscere tutti i passaggi per realizzare questi deliziosi biscotti da fare in casa renderanno la colazione unica per tutta la famiglia!

Questi deliziosi biscotti da fare in casa renderanno la colazione unica per tutta la famiglia

Per prima cosa, bisognerà rompere l’uovo in una ciotola, mescolandolo con la bustina di zucchero vanigliato e con lo zucchero bianco. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, sarà il momento di aggiungere anche la farina, iniziando a impastare il tutto con le dita. Nel mentre, si dovrà aggiungere anche il burro, senza mai smettere di impastare. E ora arriva la parte per molti divertente. Bisognerà, infatti, “lanciare” l’impasto da una mano all’altro, fino a che il composto non sarà compatto. Dopo averlo lasciato riposare per 10 minuti in frigo, sarà il momento di stenderlo con un mattarello, facendo arrivare la pasta a uno spessore di circa 5 millimetri. Dopo aver fatto le forme che si desiderano per i propri biscotti e aver preriscaldato il forno a 180°C, i biscotti andranno messi su una lamiera imburrata e lasciati cuocere per circa 20 minuti. Ed ecco che la colazione è servita!

Ci vorranno pochissimi minuti e degli ingredienti che tutti hanno di solito in casa per realizzare questi buonissimi biscotti con cui iniziare la giornata!

Approfondimento

