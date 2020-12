Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si hanno dei risparmi, la prima cosa che ognuno di noi pensa è come investirli. La scarsa educazione finanziaria porta la maggior parte delle persone a commettere degli errori basilari. Si fanno scelte non solo poco efficaci, ma anche potenzialmente dannose.

Nell’articolo il team di ProiezionidiBorsa illustrerà una strategia di investimento vincente. Inoltre rivelerà qual è l’errore da non fare quando si hanno almeno 40mila euro sul conto corrente.

Per investire in modo vincente occorre avere una strategia efficace

Attenzione, non stiamo parlando di strumenti di investimento, ma di strategie di impiego del denaro. Ogni strumento finanziario ha la sua caratteristica e risponde ad un preciso obiettivo. Se viene impiegato in modo errato, produrrà effetti scarsamente efficaci e a volte controproducenti.

Per esempio, una scarpa serve per camminare. Ma sarà scarsamente efficace se la utilizziamo per piantare un chiodo nel muro. Servirebbe un martello, costruito proprio per quello scopo. Ma se per piantare un chiodo utilizziamo un vaso di porcellana, non solo non pianteremo il chiodo, ma romperemo il vaso.

Quando si hanno dei risparmi sul conto corrente, la prima cosa da capire è cosa vogliamo fare con quei soldi. A quale finalità destinarli. Immaginiamo di avere 40mila euro sul conto, che potrebbero essere il risparmio di 20 anni di lavoro. E supponiamo di volerli destinare all’integrazione dell’assegno previdenziale che si riceverà tra 10 anni.

L’errore da non fare quando si hanno almeno 40mila euro sul conto corrente

Implicitamente si è già definito un obiettivo preciso: incremento del capitale in 10 anni. Quindi occorre trovare strumenti di investimento che permettano di raggiungere questo obiettivo.

In una strategia di accrescimento del capitale, il primo errore da non fare è quello di lasciare i soldi sul conto corrente. Un conto bancario non ha come obiettivo quello di valorizzare l’investimento, ma di favorire pagamenti e incassi monetari.

Per investire il denaro ci sono strumenti appositi, come obbligazioni e azioni. E in questo specifico caso, considerata la cifra rilevante di 40mila euro e il tempo a disposizione, una strategia vincente è quella della diversificazione. Ovvero investire una parte del capitale su obbligazioni e una parte su azioni.

La strategia di diversificazione dell’investimento

In che misura? In una recente analisi della società JustEtf, sono stati studiati gli effetti di un investimento fatto da inizio dell’anno 2000 ad oggi. Se il capitale fosse stato investito al 50% in azioni e al 50% in obbligazioni, si sarebbe ottenuto un rendimento medio del 4,5% annuo. Investendo solamente in obbligazioni, il rendimento medio sarebbe stato del 4,1%.

Attenzione, sono dati storici e riferiti a un periodo di 20 anni. Un investimento da qui al 2030 potrebbe non avere lo stesso risultato. Conferma, comunque, la teoria che una corretta diversificazione del capitale investito incide in modo rilevante sul risultato.

E comunque, l’errore da non fare quando si hanno almeno 40mila euro sul conto corrente, è lasciarli proprio sul conto.

