I motivi del perché avremmo sempre freddo in casa anche col maglione

Abbiamo sentito tutti il consiglio più comune per contrastare il caro bollette: “abbassare il riscaldamento e mettersi un maglione”. Peccato che, per i più freddolosi di noi, questo consiglio non sia affatto utile. Spesso abbiamo i brividi di freddo, le mani congelate o addirittura sudiamo freddo dentro casa anche se stiamo indossando il maglione più pesante e caldo in nostro possesso.

Ma perché questo avviene? E come possiamo mantenere la casa più fredda risparmiando in bolletta ma senza provare disagio? Vediamo quali potrebbero essere le cause e i rimedi alla perenne sensazione di freddo.

La dispersione di calore spesso avviene attraverso le mani e la testa

Purtroppo non basta indossare un maglione se disperdiamo la maggior parte del calore corporeo attraverso parti del corpo che rimangono scoperte. Primi fra tutti le mani e la testa, ma anche i piedi. Per rimediare, non resta che una soluzione: coprire mani e testa anche in casa. Ma niente paura, non è necessario indossare muffole e cappello. Per non sacrificare comodità e destrezza, selezioniamo dei guanti leggeri senza dita. Per quanto riguarda la testa, basta un foulard indossato come turbante, o anche un asciugamano.

I motivi del perché avremmo sempre freddo in casa e quale intimo scegliere

Altro colpevole della nostra perenne sensazione di freddo è l’intimo sbagliato. Dobbiamo indossare i materiali giusti se vogliamo preservare il calore. Limitiamo al massimo le fibre sintetiche, che spesso non solo non isolano a sufficienza il corpo, ma possono farci sudare, con conseguenti brividi di freddo quando il sudore evapora. Scegliamo invece intimo in fibre naturali, come il modal, la lana, il cashmere o il caldo cotone. Faranno miracoli nel mantenere la nostra temperatura corporea più costante.

Alzarsi e fare un po’ di movimento ogni mezz’ora

Se ci chiediamo quali siano i motivi del perché avremmo sempre freddo in casa, la risposta è anche che probabilmente non ci muoviamo abbastanza. La vita sedentaria certamente non ci aiuta a far circolar meglio il sangue e alzare la temperatura corporea. Per aiutare il nostro corpo a scaldarsi meglio, e a mantenere la temperatura costante, ci tocca fare un po’ di movimento. Basta poco: cerchiamo di alzarci ogni mezz’ora circa e fare le scale, ad esempio, oppure fare delle semplici faccende domestiche. Muoverci ci aiuterà non solo a mantenerci più al caldo ma fa anche bene al nostro corpo.

È anche utile segnalare che se abbiamo sempre freddo, questo potrebbe anche essere dovuto in alcuni casi a carenze alimentari, in particolare alle carenze di ferro e vitamina B12. Se abbiamo il sospetto che sia così, rivolgiamoci a un medico che ci saprà indicare come procedere.