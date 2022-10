Posti bellissimi da visitare in autunno in Italia tra natura e arte

L’autunno è una stagione meravigliosa in Italia, con il suo clima mite e le foglie che si tingono di rosso, giallo e arancione. Per chi sta pianificando un viaggio durante questo periodo dell’anno, ecco alcuni dei posti più belli da visitare.

Dove andare in autunno in Trentino Alto Adige?

L’autunno è una delle stagioni più belle da trascorrere in Trentino Alto Adige. Le temperature sono ancora abbastanza miti per poter godere del paesaggio e non sono così fredde come in inverno. Inoltre, il foliage si tinge di colori splendidi, rendendo la Regione ancora più bella. Ci sono molti posti da visitare in Trentino Alto Adige. Ad esempio il Lago di Carezza: questo lago alpino è particolarmente bello in autunno, quando le foglie degli alberi si tingono di rosso e giallo. Si trova sotto il massiccio del Latemar ed è raggiungibile facilmente sia in auto che in bici.

La Val di Fassa: questa valle incantevole offre una splendida vista sulle Dolomiti durante tutto l’anno, ma è particolarmente bella in autunno quando i colori della vegetazione si fanno più intensi. La Val di Sole: è un paradiso per gli amanti dello sci e del snowboard, ma offre anche molto altro. In autunno si può facilmente passeggiare tra i boschi in cerca di funghi e frutti di bosco, oppure fare un giro in mountain bike lungo i numerosi sentieri.

Tra i posti bellissimi da visitare in autunno, ecco dove andare in Toscana

In autunno, la Toscana offre una palette di colori mozzafiato, dal giallo dei campi di girasole al verde degli ulivi, dal rosso della terra alle foglie dorate degli alberi. Si tratta di un momento perfetto per visitare questa Regione dal sapore antico e immergersi nella sua atmosfera unica. Ecco alcuni tra i posti più belli da visitare.

Siena: famosa per il Palio, è una città ricca di storia e tradizione. La Piazza del Campo è il luogo ideale per una passeggiata in autunno, mentre le colline senesi sono un paradiso per gli amanti della natura. San Gimignano: questo piccolo borgo medievale offre uno scenario mozzafiato, con i suoi palazzi e le sue torri che si ergono verso il cielo. Arrivati qui, non bisogna dimenticare di assaggiare il famoso vino Vernaccia di San Gimignano!

Volterra: situata nella parte occidentale della Toscana, è una città ricca di storia e fascino. La Piazza dei Priori è un luogo perfetto per una pausa caffè, mentre il Museo Guarnacci vale sicuramente una visita.

Dove andare in Campania in autunno?

E tra i posti bellissimi da visitare in autunno, anche la Campania ha il suo fascino. Le sue città storiche e i suoi paesaggi naturali sono un invito a esplorare e scoprire tutto ciò che questa Regione ha da offrire. Le Grotte di Castelcivita sono una destinazione turistica molto popolare in autunno. La grotta si trova nella città di Castelcivita. È stata scavata nel corso dei secoli e ospita alcune delle stalagmiti e stalattiti più belle d’Italia. La visita alle Grotte di Castelcivita è sicuramente un’esperienza da non perdere!

Tra i tanti luoghi che meritano una visita in autunno, la Certosa di Padula spicca per la sua bellezza e importanza storica. La Certosa, situata nel cuore della Campania, è uno dei più grandi monasteri d’Europa ed è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La Certosa di Padula si estende su una superficie di 50.000 metri quadrati e ospita numerosi monumenti e collezioni di valore storico e artistico. La Reggia di Capodimonte è un palazzo storico situato sulle colline di Napoli e circondato da un parco di circa 130 ettari. Il palazzo fu costruito nel 1738 per volere del Re Carlo di Borbone come residenza estiva e ospita alcune tra le migliori collezioni d’arte del Mondo.