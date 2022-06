Sono tanti gli insetti che in questo periodo circolano nell’ambiente e anche per la casa. I più diffusi sono le mosche, le zanzare, gli scarafaggi e i moscerini della frutta. Bisogna fare attenzione con questi insetti, perché potrebbero portare allergie o qualche malattia.

Non si fa mai abbastanza attenzione a come alcuni insetti potrebbero essere dannosi per noi. Le mosche sono spesso in contatto con materiali in putrefazione. Per questo motivo è importante allontanarle da casa. Inoltre, alcuni tipi di mosche punzecchiano volentieri la nostra pelle.

Altri insetti che mordono volentieri sono, ad esempio, le zanzare. In verità solo le femmine, perché gli esemplari maschi si dedicano a tutt’altra attività. Gironzolano beatamente tra i fiori succhiando il nettare zuccherino. Le femmine, invece, sono costrette a pungerci. Nel sangue animale sono contenuti quegli elementi necessari allo sviluppo delle piccole uova di zanzara. Tuttavia, potremmo allontanare mosche e zanzare con qualche efficace rimedio naturale.

Non dimentichiamo gli scarafaggi e le blatte, che percorrono casa in cerca di cibo. Questi animali spesso lasciano tracce di cibo rigurgitato. Infatti, mentre mangiano lo ritirano fuori e con essi i batteri. Una pulizia accurata della casa ci permette di allontanare le blatte, come anche le formiche. Anche queste, come gli scarafaggi, sono alla ricerca di sostanze zuccherine e cibo proteico.

I moscerini della frutta potrebbero non andare via di casa se dimentichiamo di mettere in frigo questo tipo di frutta

Altri insetti spesso in casa sono i moscerini della frutta. Questi minuscoli volatili, oltre a danneggiare la frutta che mordono, potrebbero portare anche delle malattie. Attraverso il morso rilasciano sulla frutta dei batteri. I moscerini della frutta non mordono l’uomo, piuttosto la frutta, dove depongono anche le uova. Hanno la capacità di scegliere la frutta migliore rispetto a quella meno buona. Se avvertono poi l’odore degli agrumi, allora si dirigono su quelli. In modo particolare prediligono i limoni e con questi sul tavolo, i moscerini della frutta non andranno via.

Il motivo è legato ad un nemico degli stessi moscerini. Esistono delle minuscole vespe, che depongono le proprie uova nelle larve dei moscerini. Una volta schiuse queste saranno il loro pasto.

Allontanare questi insetti dalla frutta

Se volessimo tenere lontani moscerini da casa, sarebbe bene mettere prima di tutto gli agrumi in frigo. Oltre agli agrumi aggiungiamo anche il resto della frutta. In questo modo saremo sicuri di non avere moscerini della frutta in casa. Anche una candela accesa a sera potrebbe aiutare. Sarebbero attratti dalla luce e potremmo poi provvedere ad eliminarli in qualche modo.

Approfondimento

