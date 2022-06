Con l’arrivo della primavera e dell’estate l’aria si riscalda sempre più. Le temperature che si alzano, per quanto abbiano tanti vantaggi, comportano però anche una certa sofferenza. Soprattutto ci inducono a bere di più e di conseguenza ad affiancare l’acqua con altre bevande più sfiziose. Il più delle volte ciò ci porta a comprare bibite industriali gassate. Queste potrebbero produrre gonfiore addominale nonché essere responsabili di meteorismo assieme ad altri fattori. Se dovessimo riscontrare questi problemi, sarà meglio trovare qualche valida alternativa. Tanto più se il nostro obiettivo è trovare qualcosa da bere per aiutarci a sgonfiare la pancia oltre che per dissetarci.

Dissetarsi e prepararsi alla prova costume

Solitamente, in sostituzione a quelle gassate, si preparano bibite rinfrescanti casalinghe. Il più delle volte si tratta del tè freddo o di una bella limonata. Le si porrà pronte in frigorifero e qualora le si servirà anche ad eventuali ospiti. Le alternative però sono più varie di quanto crediamo e potrebbero risultare oltremodo appaganti per le nostre fauci secche e per il nostro gusto. In particolare, si potrebbe trovare proprio qualche bevanda che, oltre a essere priva di bollicine, potrebbe anche fungere d’aiuto contro la pancia gonfia. Tanto più utile se stiamo già pensando di non superare la prova costume.

Interessante potrebbe essere una bibita da fare in casa servendoci di un succoso e goloso frutto di stagione: i lamponi. Quest’ultimi, potrebbero essere un toccasana per la nostra forma corporea, perché potrebbero essere in grado di aumentare il metabolismo delle cellule adipose.

Da bere per aiutarci a sgonfiare la pancia ed evitare bibite gassate questa fresca bevanda dissetante preparata in casa e alternativa alla limonata

Quando si parla di bevande preparate con la frutta, molti pensano subito a frullati e frappé. Ebbene, ve n’è un’altra meno corposa e più idratante: l’acqua aromatizzata.

Per preparare quella ai lamponi ci serviranno:

30 g di lamponi;

3 limoni biologici;

un paio di foglie di menta;

1 l d’acqua;

mezza pesca.

Prima di tutto laviamo le foglioline di menta, i lamponi e i limoni. Dopo di che, spremiamo il succo di due limoni e tagliamo l’altro a fette. Affettiamo anche la pesca. A questo punto prendiamo una caraffa o un barattolo di vetro e inseriamovi all’interno le fette di limone e di pesca, nonché i lamponi. Uniamo l’acqua e il succo di limone. Dopo di che mescoliamo il tutto con un cucchiaio. Dunque non ci rimane che porre il tutto in frigorifero a riposare per almeno metà giornata.

Passato il tempo, l’acqua si sarà avrà assunto il sapore della frutta e avrà un gusto davvero piacevole. Inoltre risulterà davvero super dissetante. In caso di ospiti poi la moltitudine di forme e colori contenuta nella caraffa sarà un successo già a prima vista.

