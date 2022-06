Da quando è stata inventata per completare lo stile delle attrici americane, la french manicure, si è affermata come simbolo di eleganza e versatilità. Nella sua lunga vita, iniziata sui set cinematografici nel 1975, la french manicure ci ha fatto innamorare innumerevoli volte, riuscendo sempre a stare al passo con i tempi. L’abbiamo vista colorata, con lunette spesse o appena accennate, effetto double o ombrè. Addirittura, si è ritrovata rivoltata.

Un bel cambiamento, considerando che la french manicure nasce per ricreare l’aspetto naturale delle unghie, sostituendo lo smalto colorato.

L’obbiettivo, infatti, era trovare una nail art che potesse adattarsi con facilità a ogni cambio di abito delle attrici sul set cinematografico.

La sua classica versione con punta dell’unghia bianca su base rosa o trasparente è stato il look distintivo degli anni 2000 e la sua rivisitazione è tornata come vera e propria tendenza unghie per il 2022. Nel tempo abbiamo visto la trasformazione della classica french nei colori e nella struttura dando vita a mille variazioni sul tema, pur conservando il suo primato di manicure raffinata e versatile.

I mille volti delle french manicure di tendenza per questa estate si adattano perfettamente alle unghie a stiletto, a quelle a mandorla, squovali o arrotondate

Abbiamo visto la famosissima tecnica francese declinata letteralmente in tutte le sfumature. Quest’anno la moda ci vuole pop, esagerate, eccessive. Quindi fluorescenti o in tonalità profonde, l’estetica che ricerchiamo ora è a netto contrasto, moderno e divertente, tra la base neutra e le tonalità accese sulle punte. In questo caso, letto ungueale e margine libero dovranno giocare con colori complementari e creare un effetto quasi stridente. Vogliamo mani supercolorate, scombinate, quasi come indossare una tavolozza di colori sulle unghie, oppure un look che ricalcano lo stile minimal della french originaria, ma aggiungendo dettagli divertenti e contemporanei? I mille volti delle french manicure di tendenza per questa estate si adattano perfettamente alle unghie a stiletto, quanto a quelle a mandorla, squovali o arrotondate.

Tra le tendenze estive abbiamo anche la Reverse French un trend che ribalta le classiche proporzioni della french manicure.

A colorarsi, infatti, è la base dell’unghia, proprio vicino alle cuticole.

La bordatura tipica di questa nail art, infatti, viene realizzata nella parte inferiore del letto ungueale e completata dal classico smalto nude o trasparente. Uno stile che si presta a essere arricchito da qualsiasi tonalità, ma anche da dettagli tridimensionali, come applicazioni di glitter. Da provare anche la French in versione double. In questo caso, la decorazione si realizza a sandwich, tanto appena sopra le cuticole, quanto sul margine libero. L’effetto migliore è quello con smalto monocromatico e linee molto sottili.

Per una variazione sul tema più discreta e slanciata, invece, possiamo allargare la base verso l’alto sul letto ungueale e creiamo una lunetta micro, sottilissima, appena percettibile. La micro french riduce al minimo la decorazione del margine libero dell’unghia, facendoci ottenere una manicure dall’effetto minimal, adatta a valorizzare le unghie corte. La Micro French Mani, infatti, gioca con una decorazione di pochi millimetri. E, proprio per questo, è l’ideale per aggiungere un piccolo punto luce alle unghie corte, squadrate o con punta arrotondata. Un modo semplice per allungare le unghie, almeno visivamente.

