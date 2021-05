Gli amanti dell’ecosistema della Mela lo sanno bene: l’Apple Watch è uno strumento che può essere davvero utile e versatile in mille modi diversi. Certo, ci sono le varie applicazioni per gestire l’allenamento, il sonno, il battito cardiaco. Nei modelli più recenti c’è anche la misurazione della saturazione del sangue e dell’ossigenazione. Così tante funzioni che ci si dimentica perfino della sua principale: quella di segnare l’ora.

Spesso e volentieri, infatti, la semplice funzione di orologio dell’Apple Watch passa in secondo piano. Vuoi perché è qualcosa che tutti hanno sempre “sbattuta in faccia”, vuoi perché la si dà per scontata in un orologio. Ma, come tante altre cose, l’Apple Watch non si limita semplicemente a segnare l’ora: ci sono tantissimi modi per rendere smart anche questa funzione comunissima.

Cos’è il feedback aptico

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora raccolto i migliori trucchetti per sfruttare il feedback aptico di Apple Watch che pochissimi conoscono. Per chi non lo sapesse, l’interfaccia aptica è quella tecnologia che consente di interagire con uno strumento meccanico ricevendo sensazioni tattili in risposta. Semplificando, nel caso di Apple Watch, è la vibrazione che si riceve al polso come “notifica” di alcune operazioni avvenute.

In realtà Apple Watch è in grado di comunicare l’ora in molti modi oltre che con la semplice lettura. In “Impostazioni > Orologio” è possibile attivare l’opzione “Leggi l’ora”: basterà poi tenere premuto il quadrante con 2 dita e l’orologio pronuncerà a voce alta l’ora esatta. Si può anche chiedere direttamente a Siri “Che ore sono?”. Come nel più classico degli orologi vecchio stile, anche Apple Watch può riprodurre un segnale orario allo scoccare dell’ora. Sempre in “Impostazioni > Orologio” c’è l’opzione “Segnali orari”, da qui si può scegliere “Campane” o “Uccelli”.

Sfruttare al meglio le opzioni

Ma quando un suono potrebbe dare fastidio, ecco i migliori trucchetti per sfruttare il feedback aptico di Apple Watch che pochissimi conoscono. Di nuovo in “Impostazioni > Orologio” si può attivare “Ora esatta aptica”. Ogni ora l’orologio invierà un feedback che segnala l’ora. Ci sono diverse opzioni: “Cifre”, “Precisa” e perfino “Codice Morse”.

Tutte queste opzioni sono attive unicamente nelle schermate con il quadrante, quindi non quando è attiva qualche app. E non funzionano in modalità spettacolo.