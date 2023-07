I migliori profumi da uomo: quelli più venduti che fanno impazzire le donne 

Anche per il 2023 c’è la classifica dei migliori profumi da uomo, quelli più venduti e quelli più apprezzati dalle donne, capaci di fare una scelta anche in base all’odore che sentono e che regala loro più emozione.

La scienza ha esaminato più volte questo argomento ed è arrivata alla conclusione, con diversi test ed esperimenti, che una donna che sente un buon profumo su un uomo ne sarà più attratta. Questo dipende anche dal fatto che l’uomo suda molto di più della donna e quando una donna, invece, sente su di lui un buon profumo le sensazioni sono molto più piacevoli.

Anche un uomo, così come la donna, va alla ricerca continua di un profumo che si adatti a lui e al suo portafoglio, ma quali sono i migliori profumi da uomo per questo 2023? Cercheremo di darvi una classifica di quelli più venduti e più apprezzati in modo che abbiate qualche suggerimento e una guida all’acquisto.

Ogni persona ha poi i propri gusti e i profumi ormai sono talmente diversi tra loro anche con minime variazioni che ce ne sono per tutti. È difficile non trovare quello giusto.

I migliori profumi da uomo: i 10 più venduti

Secondo il sito toplista.it alcuni studi hanno confermato questa classifica dei migliori profumi da uomo:

Acqua di Giò Invictus Terre d’Hermes Souvage Born in Roma Boss Le Male Eros Roma Only The Brave

Sono tutti profumi di marchi molto noti che sicuramente avete già sentito più volte, soprattutto nelle pubblicità alla tv.

Qualche dettaglio utile alla scelta

Giorgio Armani con la sua Acqua di Giò ha pensato a mettere insieme la brezza marina con il profumo della terra, così come il secondo in classifica, prodotto da Paco Rabanne, ha note di freschezza marina e di pompelmo.

Terre d’Hermes è quello più apprezzato della linea Hermes, appunto, e unisce vegetali e minerali. Come non considerare, poi, Souvage, profumo pubblicizzato dall’attore Johnny Depp che con fascino porta le donne in un deserto di notte dall’odore intenso e virile.

Valentino propone da oltre 30 anni Born in Roma basandosi solo ed esclusivamente su prodotti naturali. Mentre Hugo Boss propone alle donne delle fragranze speziate. Sensualità è la parola d’ordine di Le Male proposto da Jean Paul Gualtier e di Eros di Versace. Attenzione alla meravigliosa vaniglia del Madagascar unita al profumo di quercia, cedro, menta, mela e limone.

Anche la proposta di Laura Biagiotti al nono posto della classifica è fatta esclusivamente per attrarre la donna sull’uomo, per non parlare di Only The Brave che colpisce con profumo di agrumi e legni.