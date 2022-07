Tenere una casa pulita e in ordine è un’impresa non facile. Ci sono angoli in cui polvere e sporco si accumulano e nemmeno ce ne accorgiamo. Oppure ci sono materiali delicati e difficili da trattare che spesso abbiamo paura di rovinare. Uno di questi è certamente l’ottone, una lega di zinco e rame che tende a ossidarsi e a macchiarsi con facilità. Almeno fino a oggi. Perché grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa stiamo per scoprire i migliori prodotti naturali per pulire l’ottone. Li useremo sia per le parti sporche che per quelle ossidate, costano pochissimo e probabilmente li abbiamo già in casa.

Come pulire le maniglie di ottone delle porte

Iniziamo da uno dei 5 luoghi della casa in cui sia accumula più sporco in assoluto: le maniglie delle porte. Maniglie che spesso sono in ottone e si riempiono di macchie di cibo oppure si scuriscono. Per pulirle abbiamo a disposizione due prodotti insospettabili: il ketchup e la Coca Cola. Entrambi hanno un pH acido utilissimo per smacchiare questo particolare materiale.

Se vogliamo provare con il ketchup mettiamone una noce su uno straccio non abrasivo. Possibilmente in cotone. Applichiamo delicatamente il ketchup sulla parte macchiata e dopo aver pulito rimuoviamo eventuali residui con acqua fredda.

La Coca Cola, invece, contiene sia l’acido citrico che quello carbonico. Due ottimi elementi disincrostanti. Applichiamola sulle maniglie con il solito panno in cotone e non soltanto toglieremo lo sporco. Riusciremo anche a dare nuova lucentezza all’ottone.

Le straordinarie proprietà dell’olio di semi di lino

Un altro prodotto incredibile per la pulizia dell’ottone è l’olio di semi di lino. Questo particolare olio può rivelarsi prezioso per moltissime funzioni. In primis per togliere le macchie nere e l’ossidazione. In secondo luogo se lo usiamo con frequenza potrebbe creare uno strato protettivo perfetto per allungare la vita al materiale.

I migliori prodotti naturali per pulire l’ottone sporco e ossidato

L’ultimo consiglio per pulire l’ottone lo prenderemo in prestito dalle nostre nonne e prevede l’uso dei classici bicarbonato e limone. Prendiamo il succo di mezzo limone, un cucchiaio di bicarbonato e una ciotola. Mischiamo i due ingredienti fino a ottenere una pasta e applichiamone una noce su un panno morbido.

A questo punto non ci resta che passare delicatamente sopra l’ottone macchiato, possibilmente in una sola direzione. Ripetiamo per un paio di volte e poi puliamo la superficie con un altro panno umido in microfibra.

Per completare l’operazione trattiamo l’ottone appena pulito con dell’olio d’oliva. Il prodotto perfetto per aumentare la lucentezza.

