Estate significa divertimento e chi ha figli sa che sono proprio loro i primi a doversi divertire, altrimenti non è una vera vacanza. Oltre a preoccuparci di scegliere mete economiche e accessibili nei mesi caldi, dovremmo valutare anche l’idea di portare i nostri bimbi a divertirsi nei parchi acquatici. L’Italia ha una vasta scelta di acquapark tra cui scegliere, sparsi lungo tutta la Penisola. Oggi ne scopriamo tre davvero imperdibili. Drizziamo le orecchie, perché se siamo in vacanza in queste regioni, non possiamo farci mancare una capatina nei migliori parchi acquatici del Centro-nord Italia.

Perché i parchi acquatici divertono così tanto

Un parco acquatico non è altro che un insieme di attrazioni e scivoli in acqua, o in prossimità di questa. Piacciono davvero a tutti, perché offrono zone di relax, per chi vuole semplicemente rilassarsi e farsi qualche nuotata, aree per bambini piccoli, con piscine poco profonde e piccoli scivoli, e aree adatte a ragazzi e gruppi di amici. Ci si può rinfrescare e rifocillarsi al bar e godersi la piacevole sensazione delle bolle nell’idromassaggio. Insomma, i parchi acquatici divertono perché non sono pensati solo ed esclusivamente per bambini, ma per tutta la famiglia. Ecco perché dovremmo valutare di visitare uno dei 3 migliori acquapark in Italia, che stiamo per scoprire.

I migliori parchi acquatici per bambini in Italia si trovano in queste regioni

Abbiamo selezionato 3 tra i migliori parchi acquatici in Italia, che si trovano rispettivamente in Veneto, in Toscana e sul Lago di Garda. Quest’ultimo, accontenta gli abitanti e i visitatori di tre regioni in contemporanea: il Veneto, la Lombardia e il Trentino.

Jesolo e i pirati

Per gli amanti dei parchi a tema, è immancabile una visita al parco acquatico Caribe Bay di Jesolo. La location si ispira, naturalmente, ai Caraibi e offre 27 attrazioni pensate per grandi e piccini. Un’alternativa alla spiaggia potrebbe essere una delle baie di questo parco acquatico dalle mille sorprese: possiamo scegliere tra la Shark Bay, adatta ai più grandi, la Pirate’s Bay, per i più piccoli e la Laguna de Oro, con terrazza privata, per godersi un po’ di meritato relax.

Le Hawaii in Toscana

Dopo aver visitato uno dei caratteristici borghi medievali in Toscana, potremmo programmare una giornata di puro divertimento all’Acqua Village di Follonica. Qui, il tema non sono i Caraibi, bensì le Hawaii. Questo parco acquatico è una vera oasi dei sensi, con il primo scivolo sensoriale del nostro paese. Si chiama Gin-co ed è alto 15 metri. Questo scivolo va a stimolare tutti i sensi, grazie a nebulizzatori d’acqua aromatizzati al ginseng. E in questo omaggio alle Hawaii non poteva mancare anche un’isola tutta dedicata ai più piccoli.

Divertimento per i piccoli sul Lago di Garda

Sempre a tema Hawaii, ma sul Lago di Garda, abbiamo il Caneva World, con piscine dall’acqua cristallina, che offre attrazioni per gli amanti dell’adrenalina, con scivoli adatti ai più temerari. Perciò, se abbiamo beccato una giornata ventosa, con mare agitato, possiamo scegliere di trascorrere la giornata scegliendo tra i migliori parchi acquatici per bambini in Italia.

