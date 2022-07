L’estate 2022 sarà ricordata come la stagione dei borghi. Quest’anno è esplosa la mania degli italiani verso questi piccoli centri storici trascurati fino a un paio di anni fa. Probabilmente le difficoltà dello spostamento all’estero hanno fatto riscoprire questi piccoli scrigni preziosi che racchiudono secoli di storia. Sempre più persone nel fine settimana si dedicano a visitare borghi, magari sconosciuti. Qualcuno decide anche di passarci una settimana di vacanza. Magari scegliendo un borgo marinaro dove si può alternare a un tuffo nella storia un tuffo nel mare.

Questi piccoli centri medievali perfettamente conservati hanno una doppia attrattiva per il visitatore. Sono fuori dalle classiche mete turistiche e i prezzi dei servizi sono molto convenienti. Casole d’Elsa nel cuore della Toscana ha tutte queste caratteristiche. Questo borgo di appena 4.000 anime dista 38 km da Siena. Inoltre è lontano appena una ventina di chilometri da altri tre borghi che è impossibile non visitare, Monteriggioni, San Gimignano e Volterra.

Tra i borghi più belli d’Italia da visitare in Toscana c’è una città medievale che ha una particolarità unica

Le sue origini storiche risalgono al VI secolo avanti Cristo quando qui si insediarono per la prima volta gli Etruschi. Molti dei reperti di questa civiltà, per certi tratti ancora misteriosa, si trovano nel Museo archeologico della collegiata. Casole d’Elsa è bandiera arancione del Touring Club. Nel suo centro perfettamente conservato il visitatore rimarrà colpito dalle numerose botteghe artigiane ancora in vita.

Inoltre, con un progetto iniziato molti anni fa, il Comune sta attirando artisti da ogni parte del mondo. Ecco perché Casole d’Elsa è conosciuto anche come il borgo degli artisti. Questa particolarità fa di questo piccolo centro un luogo unico e speciale.

Chi volesse trascorrere una o più notti, in questo che è considerato uno tra i borghi più belli, troverà eleganti soluzioni a prezzi convenienti. Per esempio è possibile dormire in un hotel con piscina immerso nel verde, a partire da circa 110 euro a notte per camera. Chi preferisse una soluzione più intima, potrebbe affittare un intero casale con piscina e giardino a partire da 150 euro a notte.

Si possono trovare queste e altre proposte utilizzando uno dei tanti motori di ricerca sul web specializzati per le vacanze.

Da Casole d’Elsa scendendo a sud e seguendo la Cassia, si potrà visitare una delle abbazie più belle del mondo, quella del Monte Oliveto. Qui molti visitatori oltre ad essere attirati dalla bellezza del territorio e dai tesori dell’abbazia, sono attratti dalle messe cantate in gregoriano.

Il turista che volesse svegliarsi in questo luogo mistico e quasi magico, può dormire in una delle 25 stanze singole e doppie. Ma il monastero ha un’area dedicata anche a chi desidera dormire in tenda.

