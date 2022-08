Guadagnare con terreno boschivo, incolto o agricolo senza troppo sforzo

Se si possiede un terreno, anche incolto, le possibilità di poterci guadagnare sono moltissime. Se il terreno è agricolo, infatti, è possibile creare delle piantagioni di prodotti molto richiesti. Come ad esempio zafferano, erbe medicinali, lavanda. Ma i guadagni non si fermano allo sfruttamento agricolo dell’appezzamento. Perché non tutti hanno la voglia o la capacità di cimentarsi nelle coltivazioni che richiedono, oltre a molta pazienza, anche un grande sforzo. Come guadagnare da un terreno boschivo o agricolo non edificabile nel 2022? Vediamo quali potrebbero essere le idee.

Terreno non edificabile e sfruttamento

Le possibilità sono pressoché infinite e vengono limitate solo dalla creatività del proprietario. Se sfruttare un terreno coltivandolo è cosa da pochi, infatti, guadagnarci potrebbe essere alla portata di tutti. Anche di chi non ama le coltivazioni e la vita di campagna.

Il primo modo di guadagnare è quello di comperare un terreno non edificabile e rivenderlo subito dopo. Ad un prezzo più alto, ovviamente. Per la vendita si potrebbe attendere un momento propizio. Se ad esempio, nelle vicinanze si sviluppa un centro commerciale o residenziale il terreno potrebbe interessare per un’area di parcheggio. Tutto sta nel saper cogliere le occasioni che si presentano.

Un’alternativa alla vendita potrebbe essere l’affitto periodico. Anche dividendo il terreno in piccoli lotti creando i cosiddetti orti in affitto.

Guadagnare con la creatività

Ma un terreno agricolo, boschivo o incolto può essere sfruttato anche in altri modi. Si può decidere, per esempio di utilizzarlo per allevare degli animali. Se si riesce la cosa potrebbe avere un doppio fine e un doppio guadagno. Da un lato l’allevamento vero e proprio e dall’altra la creazione di una fattoria didattica con percorsi educativi. Che possono spiegare ai bambini proprio come gli animali nascono, crescono e vivono in campagna.

Se il terreno è abbastanza sgombro da alberi e coltivazioni, poi, si potrebbe pensare di trasformarlo in un parcheggio se nelle vicinanze c’è qualche zona di interesse. Si potrebbe, poi, pensare di piantare alberi da frutto che richiedono poco lavoro, se non l’irrigazione e la potatura. E ovviamente la raccolta dei frutti.

Come guadagnare da un terreno boschivo, incolto o agricolo senza troppo sforzo

Se il terreno, invece, è boschivo le possibilità offerte sono anche altre. Da una parte di potrebbe creare una zona di sosta per i camper o un campeggio. Gli ospiti potrebbero godere di passeggiate nei boschi e vivere la vita selvaggia che la natura offre.

Allo stesso modo il terreno boschivo potrebbe diventare un campeggio dove ospitare tende. In questo caso agli ospiti va fornita anche un’area con i servizi igienici e l’acqua corrente. In alternativa, invece, si potrebbe pensare ad una area picnic, piazzando tavoli con panche tra il verde del bosco. E se si riesce, integrare il paesaggio naturale con un angolo dedicato ai barbecue.

Approfondimento

Come diventare proprietari di un terreno abbandonato e coltivarlo guadagnando soldi senza acquistarlo