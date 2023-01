I migliori modelli di PC con un buon rapporto qualità prezzo: ecco la guida all’acquisto consapevole

Prima o poi capita a tutti di dover comprare un PC, per passare ad esempio a un modello più recente. Nella fase di scelta, però, sono molti gli aspetti da considerare. Ecco i più importanti.

Avere un PC, al giorno d’oggi, può sembrare un vezzo più che una necessità vera e propria. Infatti, per la maggior parte delle persone, possedere uno smartphone, o al limite anche un tablet, può essere più che sufficiente per svolgere le normali attività quotidiane. Per chi, invece, per lavoro, studio, o semplice svago, ha bisogno di velocità e sicurezza, ha bisogno anche di un PC. Anzi, di un buon PC.

Cosa mettere sul piatto della bilancia: prezzo o prestazioni?

Un PC con ottime prestazioni, ad esempio, ti consente di navigare velocemente su internet, utilizzare programmi pesanti come video editing e videogiochi, lavorare con grandi quantità di dati e molto altro. Inoltre, un PC potente e che soddisfa standard elevati a livello hardware, ti permette di avere un’esperienza fluida e senza intoppi, problemi di lag o arresti anomali.

L’acquisto di un buon PC, tuttavia, non è così semplice, soprattutto a livello di budget. Infatti, prima di concludere un acquisto, è sempre importante prendersi qualche giorno di tempo per valutare i vari modelli, così da individuare il migliore, sia in termini di qualità che di prezzo. In questo articolo, cercheremo di facilitare questo compito, andando a svelare quali possono essere i migliori modelli di PC del 2023, suddividendoli per fasce di prezzo ed esigenze.

Fascia di prezzo inferiore ai 500 euro

Nella categoria di prodotti che hanno un prezzo inferiore ai 500 euro, generalmente, rientrano tutti quei modelli senza troppe pretese, che sono però ottimi per svolgere attività basilari, come elaborare testi, guardare contenuti online e così via. Le caratteristiche da tenere in considerazione sono:

processori Intel Core i3-i5, o AMD Ryzen 3-5;

Intel Core i3-i5, o AMD Ryzen 3-5; RAM da almeno 4GB;

da almeno 4GB; autonomia (teorica) della batteria superiore almeno alle 3 ore.

Tra i modelli più interessanti troviamo il Lenovo V15, l’Acer Aspire 5 o l’HP della serie “15s-eq2008sl”.

“Best buy” tra 500-700 euro

Se puntiamo, invece, a modelli di fascia medio-bassa, il budget entro i quali possiamo stare si aggira intorno ai 700 euro. Interessante, ad esempio, è l’Asus Vivobook 15 che, con se in offerta, è uno dei migliori “best buy” della categoria. Tra le altre marche da considerare troviamo nuovamente i Lenovo, gli HP e anche i Samsung, in particolare il Galaxy Book2 Laptop.

In generale, stiamo parlando di modelli che hanno processori e RAM pari, o superiori, rispettivamente agli Intel Core i5 e 8GB. In questa fascia di prezzo, inoltre, è importante considerare anche la qualità della scheda video.

Ecco i migliori modelli di PC che puoi acquistare a meno di 1.000 euro

Al di sotto dei 1.000 euro, invece, si affacciano modelli un po’ più prestanti, con i quali è già possibile svolgere attività più impegnative come quelle videoludiche, o di editing. In questa fascia di prezzo, oltre a quelli già citati, consigliamo brand come MSI e HUAWEI.

Per chi desidera un Macbook, invece, dovrà accontentarsi di modelli piuttosto datati. La caratteristica da tenere sott’occhio, questa volta, è proprio la scheda video che deve garantire standard piuttosto elevati ed essere, possibilmente, dedicata piuttosto che soltanto integrata.