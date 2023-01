Hai mal di schiena ma il tuo materasso non è Memory? Ecco perché cambiare ti farà stare meglio

I materassi con la memoria sono sempre più diffusi perché aiutano a dormire meglio e a risolvere alcuni delicati problemi. Attenzione ai Bonus che permettono di risparmiare.

Si chiamano Memory perché il materiale termosensibile viscoelastico si deforma assumendo le forme del corpo in seguito a pressione e calore. Questo permette alla colonna vertebrale di assumere la giusta posizione durante il sonno. Essendo materassi termosensibili mante ngono costante la temperatura corporea, sono ideali per chi soffre di mal di schiena e insonnia causata dai dolori muscolari.

La maggior parte di questi materassi sono fatti di materiali ecologici, allo stesso tempo sono antiallergici e antiacaro e aiutano chi soffre di allergie. Stanno pian piano soppiantando i materassi a molle che sono più rigidi ma che con l’usura diventano molto scomodi e peggiorano la qualità del sonno. Chi ama i materassi rigidi e duri può comunque ricorrere alle tecnologie ibride. Si trovano in commercio materassi che sfruttano i benefici dei Memory e la rigidità delle molle insacchettate.

Risparmiare in diversi modi

Hai mal di schiena ma il tuo materasso non ti aiuta? C’è sempre tempo per cambiare. La Legge di Bilancio per il 2023 ha alzato il tetto delle spese del Bonus Mobili portandolo a 8 mila euro, il 50% è detraibile in 10 anni. Rientrano nelle agevolazioni anche i materassi, quindi chi sta ristrutturando casa non dovrebbe sottovalutare questa possibilità che permetterà di migliorare la qualità del sonno.

Su diversi siti specializzati on line sono inoltre in corso campagne di sconto di una certa rilevanza. Sconti fino al 70% potrebbero dare vita a investimenti convenienti che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire. Il Ministero della Salute pone particolare attenzione a quelli che vengono definiti dispositivi medici. I test che devono superare i prodotti autorizzati sono diversi e la qualità è sempre garantita. Acquistare un materasso considerato dispositivo medico, se soffriamo di patologie particolari, potrebbe portare a uno sconto ulteriore del 19%. Questo in base alla dichiarazione dei redditi e alla richiesta fatta tramite il medico che ci ha in cura.

Hai mal di schiena ma il tuo materasso è duro e scomodo? Postura e circolazione potrebbero risentirne

Alcuni problemi fisici potrebbero essere dati dalla postura sbagliata che teniamo durante la giornata, ma anche quando dormiamo. I problemi fisici dovuti alla postura non si presentano dall’oggi al domani ma sono conseguenza di anni di comportamenti sbagliati. Mantenere la giusta postura quando si dorme potrebbe fare la differenza e i materassi Memory servono proprio a questo. Dormendo in una posizione anatomicamente giusta e con uno scarico del peso corporeo, spalle e fianchi potrebbero far soffrire di meno la schiena e migliorare la situazione.

La reattività del materiale di cui questi materassi sono formati aiuta la circolazione sanguigna. Quando il materasso è molto duro e non asseconda la forma del corpo, il peso viene sostenuto in maniera meno efficiente aumentando i punti di pressione. Quando ci alziamo ci sentiamo stanchi e doloranti invece che rilassati e riposati. Investire sul benessere tramite i supporti che aiutano a riposare meglio potrebbe essere fondamentale per accorciare i tempi di recupero e migliorare la salute della schiena.